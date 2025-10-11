Fútbol de Primera: Boca – Ciclista juegan la revancha de la Final del año

11 octubre, 2025

Este domingo a partir de las 15:30,en la cancha Boca Juniors, el local y Huracán Ciclista, juegan la revancha de la final del año.

En el primer partido en Chaves la victoria se la llevó Huracán Ciclista por 1 a 0 con gol de Retamoso.

En caso de volver a ganar el equipo de Chaves o si hay empate el Campeón será Huracán Ciclista y si la victoria es de Boca Juniors habrá tercer partido en cancha neutral.

El juez del partido saldrá de un sorteo entre Marcos Porras y Aidan Codagnone y los asistentes serán Juan Bustos y Marcial Frelis.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Anta, Velázquez, Macías, Ruschetti y Aja, Lucas Sánchez, Lizarazu y Joaquín Sánchez, San Román , Allende y Martínez, DT: Roberto Reino.

Huracán Ciclista: Reynaud ,Duharte , Tavieres, Villanueva y Arias, Santiago Ontivero y Augusto Ontivero , Facundo Gómez , Retamoso, Agustín Paradisi y Rodríguez , DT: Juan Carlos Bermegui.

