Fútbol de Primera: Boca empató y no hay Campeón. Descendió Unión

30 octubre, 2022

Este domingo se jugó la 12ª fecha del fútbol de Primera división de la Liga Tresarroyense, en la que Unión perdió la categoría tras caer con Echegoyen 2 a 1 en un cotejo suspendido por agresión al árbitro.

Once Corazones 1 – Boca 1

En Indio Rico, Once Corazones y Boca igualaron en un gol, por lo que aún no hay campeón. El gol Xeneize Armesto e igualó Rivera para el local.

Preliminar: ganó Boca 2 a 0.

Quilmes 0 – Villa 2

En el complejo Orfel Fontán, Villa le ganó al Cervecero 2 a 0 y salvó la categoría. Los goles de Villa Marchetti y Galli.

Incidencias: expulsado Enzo Gómez (Q).

Preliminar: ganó Villa 3 a 1.

Echegoyen 2 – Unión 1 (parcial, partido suspendido a los 40’ del primer tiempo por agresión al árbitro).

En San Francisco, Echegoyen le ganaba a Unión por 2 a 1 con goles de Mink y Roldán. Di Croce había puesto en ventaja al Tatengue.

Incidencias: Majt le atajó un penal a Moreno (E).

Preliminar: goleó Echegoyen 7 a 0.

Olimpo 3 – Independencia 2

En el complejo aurinegro, el local derrotó al Ventarrón por 3 a 2. Los goles del ganador San Martín (2) y Bálsamo. Para los de Chaves descontaron Marcelo y Aberastegui.

Incidencias: Tarducci le atajó un penal a Bálsamo (O).

Preliminar: Olimpo 4 – Independencia 1.

Colegiales 0 – Garmense 1

En el Zubiri, el verde dio cuenta del escolar al superarlo por 1 a 0. El gol del ganador Spindola.

Preliminar: ganó Colegiales 5 a 3.

El miércoles completan El Nacional – Huracán a las 21 horas. Si Huracán empata, es campeón del Clausura.

Libre: Ciclista.

Posiciones en Primera: Huracán 24, Boca 21, Villa 19, Independencia y Quilmes 16, Once y Garmense 15, El Nacional 13, Colegiales y Olimpo 12, Echegoyen y Ciclista 11, Unión 7.

Posiciones en Tercera: Olimpo y Villa 26, Ciclista, Huracán y Boca 19, Echegoyen e Independencia 16, Quilmes 13, Garmense y Colegiales 11, El Nacional 10, Once 9, Unión 6.

Promedios: Villa 1,116, Independencia 1,096 y Unión 1,000. Villa salvó la categoría y Unión descendió a Segunda división.

Próxima fecha: 13ª y última. Ciclista – Echegoyen, Unión – Quilmes, Villa – Colegiales, Boca – El Nacional, Huracán – Olimpo, Garmense – Once Corazones. Libre: Independencia.

