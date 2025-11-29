Fútbol de Primera: Boca goleó a Colegiales en el clásico

29 noviembre, 2025 0

Este sábado, Boca Juniors venció a Colegiales por 5 a 0 en la última fecha de la zona de grupos de la Copa Carlos Mastrángelo.

Goles: Gregorio Armesto -2-, Juliano, Chico y Del Rio.

Incidencias: Expulsados en Colegiales Barrionuevo y Guzmán.

La fecha continúa el lunes, a las 19:00, con el partido entre Olimpo y Once Corazones.

Quedó postergado el partido entre Huracán y El Nacional por falta de cobertura policial. El partido se jugaría el jueves.

Posiciones:

Zona “A”

Huracán 6

El Nacional 3

Villa Del Parque 3

Zona “B”

Boca Juniors 16

Once Corazones 7

Colegiales 6

Olimpo 3

