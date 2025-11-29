Fútbol de Primera: Boca goleó a Colegiales en el clásico
Este sábado, Boca Juniors venció a Colegiales por 5 a 0 en la última fecha de la zona de grupos de la Copa Carlos Mastrángelo.
Goles: Gregorio Armesto -2-, Juliano, Chico y Del Rio.
Incidencias: Expulsados en Colegiales Barrionuevo y Guzmán.
La fecha continúa el lunes, a las 19:00, con el partido entre Olimpo y Once Corazones.
Quedó postergado el partido entre Huracán y El Nacional por falta de cobertura policial. El partido se jugaría el jueves.
Posiciones:
Zona “A”
Huracán 6
El Nacional 3
Villa Del Parque 3
Zona “B”
Boca Juniors 16
Once Corazones 7
Colegiales 6
Olimpo 3