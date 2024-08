Fútbol de Primera: Boca Junior y Once Corazones punteros

11 agosto, 2024

Este domingo se jugó la tercera fecha del Clausura de primera división. Ganaron Boca Junior, Deportivo Independencia, Huracán y Huracán Ciclista.

Resultados:

Quilmes 0- Deportivo Independencia 1

Deportivo Independencia bajó al puntero Quilmes y lo venció 1 a 0 en el Complejo de la Avenida Moreno.

Goles: Retamoso – de tiro penal.

Incidencias: Bautista LLeral de Independencia le atajó un penal al cervecero Franco Gutiérrez. Tercera: Quilmes 3 -Deportivo Independencia 3.

Huracán 2-Recreativo Claromecó 0

El globo volvió al triunfo al derrotar en el Bottino a Recreativo Claromecó por 2 a 0, encuentro que se suspendió a poco del final por un choque de cabezas entre Alcodoy y Del Río.

Goles: Ciccioli y Armesto.

Incidencias: El partido se suspendió a los 36 minutos del segundo tiempo, tras un choque de cabezas entre Alcodoy de Recreativo Claromecó y el arquero Del Río de Huracán, quien se llevó la peor arte y debió ser trasladado en ambulancia tras convulsionar. Se pusieron de acuerdo los capitanes de ambos equipos y el árbitro suspendió el partido.

También se fue expulsado en el equipo de la villa balnearia Luis Wehrhahne.

Tercera: Huracán 1 -Recreativo Claromecó 0.

Boca Junior 5 – Agrario 2

Boca Junior en su cancha goleó a Agrario por 5 a 2 y es uno de los líderes del torneo.

Goles: Gonzalo Franco 2, Allende 2 y Lizarazu para Boca Juniors y Porcel y Courtil para Agrario

Incidencias: Anta le atajó un penal al garmense Tries

Tercera: Boca Juniors 3- Agrario 0.

Huracán Ciclista 3 -El Nacional 1

Huracán Ciclista caía con el Decano tresarroyense en su cancha y lo pudo dar vuelta para derrotarlo por 3 a 1.

Goles: Ontivero (2) y Facundo Gómez para Huracán Ciclista y Alvarado para El Nacional.

Tercera: Huracán Ciclista 2 – El Nacional 0.

Once Corazones 1 – Colegiales 0

Once Corazones logró un gran triunfo frente a Colegiales por 1 a 0 y es uno de los líderes de torneo.

Gol: Julián Prieto.

Tercera: Once Corazones 1 Colegiales 0.

Recreativo Echegoyen 1 -Olimpo 1

En San Francisco de Bellocq, Recreativo Echegoyen y Olimpo no se sacaron ventaja, y empataron 1 a 1

Gol: Müller para el local y Urbistondo para el aurinegro.

Tercera: Recreativo Echegoyen 1 -Olimpo 1.

Posiciones Primera:

Boca Junior 7

Once Corazones 7

Quilmes 6

Huracán Ciclista 6

Deportivo Independencia 5

Recreativo Echegoyen 4

El Nacional 3

Olimpo 3

Colegiales 3

Huracán 1 *

Recreativo Claromecó 1*

* tiene un partido suspendido

Agrario 0

Posiciones Tercera:

Huracán 29

Boca Junior 27

Agrario 24

Colegiales 21

Once Corazones 20

Recreativo Echegoyen 19

Huracán Ciclista 19

Deportivo Independencia 17

Quilmes 16

Olimpo 16

El Nacional 13

Recreativo Claromecó 6

Promedios:

Huracán 1,950

Huracán Ciclista 1,661

Deportivo Independencia 1,516

El nacional 1,500

Once Corazones 1,403

Quilmes 1, 338

Boca Juniors 1,338

Olimpo 1,290

Recreativo Echegoyen 1,225

Agrario 1,210

Colegiales 1204

Recreativo Claromecó 0,923

Próxima fecha: Domingo 25/8 (no se juega el 18 por la disputa de la Copa Chaves)

Huracán – Quilmes

Colegiales – Boca Juniors

Olimpo – Huracán Ciclista

Recreativo Claromecó – El Nacional

Deportivo Independencia -Once Corazones

Agrario -Recreativo Echegoyen

