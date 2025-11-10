Futbol de Primera: Boca le ganó a Olimpo y es puntero de su Zona
Este lunes Boca Juniors venció a Olimpo por la 3ª fecha del Torneo de Futbol de Primera División Carlos Mastrángelo, la que se completará cuando se midan El Nacional y Villa del Parque postergado por el mal estado de campo de juego.
Resultado:
Olimpo 0- Boca Juniors 2
Goles: Joaquín Sánchez y Allende.
Posiciones:
Zona “A”
Huracán 6
El Nacional 0
Villa del Parque 0
Zona “B”
Boca Juniors 7
Once Corazones 4
Olimpo 3
Colegiales 3
Próxima fecha, 4a:
Villa del Parque- El Nacional
Boca Juniors-Olimpo
Colegiales Once Corazones
Libre: Huracán