Futbol de Primera: Boca le ganó a Olimpo y es puntero de su Zona

10 noviembre, 2025 0

Este lunes Boca Juniors venció a Olimpo por la 3ª fecha del Torneo de Futbol de Primera División Carlos Mastrángelo, la que se completará cuando se midan El Nacional y Villa del Parque postergado por el mal estado de campo de juego.

Resultado:

Olimpo 0- Boca Juniors 2

Goles: Joaquín Sánchez y Allende.

Posiciones:

Zona “A”

Huracán 6

El Nacional 0

Villa del Parque 0

Zona “B”

Boca Juniors 7

Once Corazones 4

Olimpo 3

Colegiales 3

Próxima fecha, 4a:

Villa del Parque- El Nacional

Boca Juniors-Olimpo

Colegiales Once Corazones

Libre: Huracán

