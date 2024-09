Fútbol de Primera: Boca único líder

8 septiembre, 2024 0

Se jugó la 6ª fecha del Clausura de Primera División de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. Ganaron Boca Junior, Quilmes, Agrario y Recreativo Echegoyen.

Resultados:

Huracán 0 -Boca Junior 2

Boca Junior volvió a ganar después de 30 años en el Bottino, y venció 2 a 0 a Huracán, y quedó como único puntero del Clausura.

Goles: Allende y Franco Martínez.

Tercera: Huracán 2 -Boca Junior 1.

Colegiales 1 -Huracán Ciclista 1

En el Victoriano Zubiri, Colegiales y Huracán Ciclista empataron 1 a 1.

Goles: Agustìn Paradisi para Huracán Ciclista y Retamoso – de penal – para Colegiales.

Tercera: Colegiales 0 -Huracán Ciclista 2.

Quilmes 5 -Once Corazones 1

En el complejo, Quilmes goleó por 5 a 0 a Once Corazones.

Goles: Franco Gutiérrez (3), Espinosa y Daloisio para Quilmes y Fauquen para Once Corazones

Tercera: Quilmes 0 -Once Corazones 1.

Agrario 2 -El Nacional 0

En el Diego Armando Maradona, Agrario logró un gran triunfo frente a El Nacional 2 a 0.

Goles: Humoffe y Paganelli.

Tercera: Agrario 4 -El Nacional 0.

Recreativo Claromecó 0 -Olimpo 0

Recreativo Claromecó y Olimpo no se sacaron ventaja, empataron en cero.

Incidencias: expulsado, en Olimpo, Allema.

Tercera: Recreativo Claromecó 0 -Olimpo 2

Deportivo Independencia 0 – Recreativo Echegoyen 1

Recreativo logró un triunfazo de visitante en Chaves y derrotó a Deportivo Independencia por 1 a 0

Gol: Mink.

Tercera: Deportivo Independencia 1 – Recreativo Echegoyen 1.

Posiciones Primera:

Boca Junior 14

Quilmes 12

Huracán Ciclista 11

Recreativo Echegoyen 10

Huracán 8

Deportivo Independencia 8

Once Corazones 8

Colegiales 8

El Nacional 6

Olimpo 5

Recreativo Claromecó 4

Agrario 3

Posiciones Tercera:

Huracán 35

Boca Junior 30

Agrario 27

Recreativo Echegoyen 26

Once Corazones 26

Huracán Ciclista 25

Deportivo Independencia 24

Quilmes 23

Colegiales 21

Quilmes 19

El Nacional 15

Recreativo Claromecó 7

Promedios:

Huracán 1,938

Huracán Ciclista 1,661

Deportivo Independencia 1,492

El Nacional 1,476

Boca Junior 1,384

Quilmes 1,369

Once Corazones 1,353

Olimpo 1,261

Recreativo Echegoyen 1,261

Colegiales 1,230

Agrario 1,195

Recreativo Claromecó 0,941

Próxima fecha, 7ª:

Boca Junior – Quilmes

El Nacional – Colegiales

Olimpo – Agrario

Recreativo Echegoyen -Huracán

Huracán Ciclista – Deportivo Independencia

Once Corazones – Recreativo Claromecó

Volver