Fútbol de Primera: Ciclista-Boca juegan la primera final del año

7 octubre, 2025 0

Este miércoles a partir de las 21:00, en chaves, Huracán Ciclista Campeón del Apertura y Boca Juniors Campeón del Clausura juegan por la primera final del año de fútbol de Primera División, que organiza la Liga Regional tresarroyense de futbol.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Anta, Velázquez, Macías, Ruscheti y Aja, Lucas Sánchez, Mohuape, Joaquín Sánchez, San Román, Armesto y Franco Martínez, DT: Roberto Reino.

Huracán Ciclista: Reynaud , Villanueva , Britos, Duharte y Tavieres, Gómez ,Arias y Santiago Ontivero ,Toso, Rodríguez y Augusto Ontivero, DT: Juan Carlos Bermegui.

La revancha se juega el domingo en la cancha de Boca Juniors en caso de haber empate en puntos se jugará un tercer partido en cancha neutral.

