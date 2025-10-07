Fútbol de Primera: Ciclista-Boca juegan la primera final del año
Este miércoles a partir de las 21:00, en chaves, Huracán Ciclista Campeón del Apertura y Boca Juniors Campeón del Clausura juegan por la primera final del año de fútbol de Primera División, que organiza la Liga Regional tresarroyense de futbol.
Probables formaciones:
Boca Juniors: Anta, Velázquez, Macías, Ruscheti y Aja, Lucas Sánchez, Mohuape, Joaquín Sánchez, San Román, Armesto y Franco Martínez, DT: Roberto Reino.
Huracán Ciclista: Reynaud , Villanueva , Britos, Duharte y Tavieres, Gómez ,Arias y Santiago Ontivero ,Toso, Rodríguez y Augusto Ontivero, DT: Juan Carlos Bermegui.
La revancha se juega el domingo en la cancha de Boca Juniors en caso de haber empate en puntos se jugará un tercer partido en cancha neutral.