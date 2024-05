Fútbol de Primera: Ciclista sigue como único puntero

26 mayo, 2024

En una tarde de clásicos en el torneo Apertura Miguel “Pato” Alarcón, del fútbol de Primera División, se jugó la cuarta fecha, con pocos goles y empates en los encuentros entre Quilmes –Huracán y Boca – Colegiales.

Huracán Ciclista es líder en la tabla, tras ganar su partido en Chaves.

Resultados:

Quilmes 0 – Huracán 0

En el complejo cervecero, Quilmes y Huracán no se sacaron ventajas en el clásico y fue empate.

Incidencias: fue expulsado en Quilmes el arquero suplente, Alexis Daguerre.

Tercera: Quilmes 1 – Huracán 1.

Boca 1 -Colegiales 1

En cancha de Boca Junior el local recibía a Colegiales en el otro clásico de la fecha y fue empate 1 a 1. Hubo más expulsados que conversiones.

Goles: Agustin Barrionuevo para Colegiales de penal y Gonzalo Franco, también de penal, para el Xeneize.

Incidencias: se fueron expulsados: En boca Montequín, Chico y Martínez y en Colegiales Retamoso, Bretschneider y Tublu.

Tercera: Boca 2- Colegiales 1.

El Nacional 3 – Claromecó 0

En el Antonio Mateo Catale El Nacional recibió a Claromecó y lo derrotó por 3 a 0.

Goles: Granero, Henríquez y Alvarado.

Tercera: El Nacional 2 – Claromecó 2.

Ciclista 1 – Olimpo 0

En su cancha Huracán Ciclista logró un gran triunfo frente a Olimpo y sigue liderando en soledad el Apertura.

Gol: Facundo Gómez

Tercera: Ciclista 0 – Olimpo 0.

Echegoyen 3 – Agrario 3

En San Francisco de Bellocq y con lluvia de goles, empataron Echegoyen y Agrario.

Goles: Mink de penal, Juárez y Fuente (A) en contra de su valla para el local , mientras que para los garmenses convirtieron Tries , Auzmendi e Izquierdo.

Incidencias: se fue expulsado, en Echegoyen, Roldán.

Tercera: Echegoyen 0 -Agrario 0.

Once Corazones 1 – Independencia 0

En Indio Rico, Once Corazones le ganó al Ventarrón chavense.

Gol: Moncla de penal.

Tercera: Once 2 -Independencia 2.

Posiciones de Primera: Ciclista 10, El Nacional, Echegoyen, Once Corazones 7, Quilmes 6, Boca, Colegiales y Huracán 5*, Claromecó* y Agrario3 , Independencia 2 y olimpo 0. * tienen un partido suspendido

Posiciones de Tercera: Olimpo y Colegiales 7 , El Nacional y Echegoyen 6, Ciclista , Agrario , Huracán y Once Corazones 5, Quilmes y Boca 4 y Claromecó e Independencia 3.

* tienen un partido suspendido

Promedios: Huracán 2,000, Huracán Ciclista 1, 615, El Nacional 1,519, Deportivo Independencia 1, 500, Agrario 1,464, Quilmes 1,346, Boca Junior 1,307, Once Corazones 1, 307, Olimpo 1,250, Recreativo Echegoyen 1,250, Colegiales 1,230.

Próxima fecha – 5ª:

Olimpo – El Nacional

Colegiales – Echegoyen

Huracán – Once Corazones

Agrario – Huracán Ciclista

Independencia- Boca Junior

Claromecó – Quilmes.

