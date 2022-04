Fútbol de Primera: Ciclista único líder con puntaje ideal

Este domingo se jugó la 3ª fecha del torneo Apertura de Primera División que tiene un solo puntero, Huracán Ciclista de Adolfo Gonzales Chaves que venció a Once Corazones por 2 a 1. Garmense, que le ganó a Independencia 2 a 1, es su escolta. Huracán ganó el clásico ante Boca 3 a 0.

Resultados:

Boca 0 – Huracán 3

En la “Bombonerita” el Globo venció de visitante a Boca en el clásico. Los goles: en el primer tiempo Russo. En el complemento aumentó Elizondo (2) para el albo.

Incidencias: Expulsado Quintela (B).

Preliminar: Ganó Huracán 4 a 0.

Villa del Parque 2 – Olimpo 2

En el bosque, de local Villa igualó con Olimpo 2 a 2 con los goles de Cinalli (V) y Bálsamo (O) en el primer período. En el complemento, Bálsamo aumenta para el Aurinegro y Menna (en contra) da el empate del Verde.

Incidencias: expulsado Pavese (V).

Preliminar: empate 2 a 2.

Unión 1 – El Nacional 1

En el Posse, el Tatengue empató con el Decano 1 a 1. El gol de Unión lo hizo Morán, y Agustín Barrionuevo empató para El Nacional, en el primer tiempo.

Incidencias: Expulsados P. Barrionuevo (EN) y el arquero Larsen (U) le atajó un penal a Otreras (EN).

Preliminar: ganó El Nacional 1 a 0.

Garmense 2 – Independencia 1

En De La Garma, el local venció al ventarrón por 2 a 1, los goles fueron de Gómez (G) en el primer tiempo y en el segundo período, González de penal (I) y Julián Del Río (G).

Incidencias: Expulsado Caparrós (G).

Preliminar: Ganó Independencia 3 a 0.

Ciclista 2 – Once Corazones 1

En Chaves, el globo local derrotó a Once 2 a 1 en el duelo de punteros. En el primer tiempo López (en contra) (C) y Regalado (OC) y Arias (C), en el complemento.

Incidencias: Expulsado Viera (OC).

Preliminar: ganó Ciclista 3 a 1.

Echegoyen 1 – Colegiales 1

En San francisco de Bellocq, Echegoyen igualó con el escolar 1 a 1. Los goles de Mink (E) y Di Luca (C) en el primer tiempo.

Preliminar: ganó Echegoyen 4 a 2.

Libre: Quilmes.

Posiciones en Primera: Ciclista 9, Garmense 7, Once Corazones 6, Independencia y El Nacional 4, Huracán, Quilmes y Olimpo 3, Boca, Colegiales y Unión 2, Echegoyen y Villa 1.

Posiciones en tercera: El Nacional 9, Ciclista 7, Once, Huracán, Independencia y Echegoyen 6, Unión y Garmense 3, Olimpo 2, Boca, Quilmes y Villa 1, Colegiales 0.

Promedios: Garmense 2,333, Huracán 2,125, Colegiales 1,756, El Nacional 1,634, Quilmes 1,500, Ciclista 1,365, Boca y Once 1,243, Olimpo 1,121, Unión 1,097, Villa 1,095, Independencia 0,951, Echegoyen 0,500.

Próxima fecha: El Nacional – Ciclista, Colegiales – Quilmes, Huracán – Garmense, Olimpo – Unión, Once Corazones – Echegoyen, Independencia – Villa.

Libre: Boca.

