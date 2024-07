Fútbol de primera: comenzó el Clausura

Este domingo, con la resonante goleada de Recreativo Echegoyen sobre el último campeón Huracán Ciclista arrancó el torneo Clausura de Primera división de fútbol de la Liga regional Tresarroyense, además ganaron Quilmes, Colegiales y Boca Junior.

Resultados:

Quilmes 4 – Agrario 1

En su cancha, Quilmes goleó por 4 a 1 a Agrario.

Goles: Juani Silva (2), Máximo Espinal y Franco Gutiérrez -de penal-, para Quilmes y Courtil -de penal – para Agrario.

Tras la derrota del equipo de De La Garma, renunció su técnico, Martín Ramos.

Tercera: Quilmes 1 -Agrario 0.

Huracán 0- Colegiales 2

El Escolar logró un gran triunfo de visitante sobre Huracán por 2 a 0.

Goles: Retamoso para Colegiales.

Tercera: Huracán 3 – Colegiales 1.

Boca Juniors 2 – El Nacional 1

En su cancha Boca Junior logró un muy buen triunfo frente a El Nacional por 2 a 1.

Goles: Martínez y Allende para el local y Alvarado para la visita.

Tercera Boca Junior 1 – El Nacional 0.

Recreativo Echegoyen 5 – Huracán Ciclista 1

En San Francisco de Bellocq, Echegoyen obtuvo un importante inicio al golear al último Campeón invicto por 5 a 1.

Goles: para el local Mink (2), Müller, Ocampos en contra, y Alexis González, para Huracán Ciclista convirtió Joaquín Villar.

Tercera: Recreativo Echegoyen 2 – Huracán Ciclista 1.

Once Corazones 2 – Olimpo 2

En Indio Rico, Once Corazones Y Olimpo no se sacaron ventaja y empataron 2 a 2.

Goles. Para los de Indio Rico Regalado y Matías Fuquen y para los aurinegros, Bálsamo y Domínguez.

Incidencias: se fueron expulsados en Once Corazones, Ford y en Olimpo, Kevin Urbistondo.

Tercera: Once Corazones 3 -Olimpo 0.

Deportivo Independencia 0 – Recreativo Claromecó 0

En Chaves, Recreativo Claromecó se llevo un buen punto al empatar con Deportivo Independencia 0 a 0.

Incidencias: en Deportivo Independencia se fue expulsado Ortolachipi.

Tercera Deportivo Independencia 0 – Recreativo Claromecó 0.

Posiciones de Primera:

Recreativo Echegoyen 3

Quilmes 3

Colegiales 3

Boca Junior 3

Olimpo 1

Once Corazones 1

Recreativo Claromecó 1

Deportivo Independencia 1

El Nacional 0

Huracán 0

Agrario 0

Huracán Ciclista 0

Posiciones Tercera:

Huracán 23

Agrario 21

Boca Junior 21

Colegiales 18

Once Corazones 17

Deportivo Independencia 16

Recreativo Echegoyen 15

Quilmes 15

Olimpo 15

El Nacional 13

Huracán Ciclista 13

Recreativo Claromecó 6

Promedios:

Huracán 1,966

H. Ciclista 1,616

El Nacional 1,500

Independencia 1,500

Once Corazones 1,350

Quilmes 1,333

Olimpo 1,300

Boca Junior 1,316

Agrario 1,277

Colegiales 1,250

Echegoyen 1,250

Claromecó 1,000

Próxima fecha (2ª)

Colegiales – Quilmes

Olimpo – Boca Junior

El Nacional – Recreativo Echegoyen

Deportivo Independencia – Huracán

Agrario -Once Corazones

Recreativo Claromecó – Huracán Ciclista

