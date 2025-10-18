Fútbol de Primera: Comenzó el torneo “Carlos Mastrángelo”

Este sábado con el triunfo de Huracán ante Villa del Parque y el empate entre Boca Juniors y Once Corazones , se puso en marcha el Torneo de fútbol Carlos Mastrángelo de Primera División.

Resultados:

Huracán 3 – Villa del Parque 2

En el Bottino , Huracán empezó con el pie derecho y derrotó a Villa del Parque 3 a 2.

Goles: Para Huracán , Russo, Merlo y Zubillaga y para Villa del Parque con goles (2) Bautista Ozcariz

Incidencias: Expulsado Rodríguez en Villa del Parque.

Boca Juniors 0 -Once Corazones 0

En la cancha del Xeneize en un entretenido partido Boca Juniors y Once Corazones empataron 0 a 0 en el comienzo de la fecha.

La fecha se completa el lunes a partir de las 21:00, con el partido entre Olimpo y Colegiales con el arbitraje de Miguel Rossi.

