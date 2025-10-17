Fútbol de Primera: Comienza el Torneo Carlos Mastrángelo
Este sábado con los partidos Boca Juniors –Once Corazones y Huracán –Villa del Parque comienza el Torneo Carlos Mastrángelo de Fútbol de Primera División.
Participan siete equipos divididos en dos zonas, la A, que integran El Nacional, Huracán y Villa del Parque y la B, en la que estarán Boca Juniors, Once Corazones, Olimpo y Colegiales.
Se juegan a dos rondas todos contra todos, clasificando el primero y segundo de cada zona a las semifinales y los ganadores de las semifinales clasifican a la final.
Programación:
Boca Juniors, a las 15:00, en su cancha recibe a Once Corazones. Dirige, Marcos Porras.
En el Bottino, Huracán será Anfitrión de Villa del Parque, el partido comenzará a las 17:30, Impartirá justicia, Marcial Frelis.
La fecha se completa el lunes a partir de las 21:00, con el partido Olimpo –Colegiales. Dirige, Miguel Rossi.