Fútbol de Primera: Comienza el Torneo Carlos Mastrángelo

17 octubre, 2025 0

Este sábado con los partidos Boca Juniors –Once Corazones y Huracán –Villa del Parque comienza el Torneo Carlos Mastrángelo de Fútbol de Primera División.

Participan siete equipos divididos en dos zonas, la A, que integran El Nacional, Huracán y Villa del Parque y la B, en la que estarán Boca Juniors, Once Corazones, Olimpo y Colegiales.

Se juegan a dos rondas todos contra todos, clasificando el primero y segundo de cada zona a las semifinales y los ganadores de las semifinales clasifican a la final.

Programación:

Boca Juniors, a las 15:00, en su cancha recibe a Once Corazones. Dirige, Marcos Porras.

En el Bottino, Huracán será Anfitrión de Villa del Parque, el partido comenzará a las 17:30, Impartirá justicia, Marcial Frelis.

La fecha se completa el lunes a partir de las 21:00, con el partido Olimpo –Colegiales. Dirige, Miguel Rossi.

