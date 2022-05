Fútbol de Primera: El Nacional e Independencia a la punta

8 mayo, 2022

Concluyó la 6ª fecha del Apertura de fútbol de Primera división, con dos líderes: El Nacional y Deportivo Independencia, que vencieron a Quilmes y a Ciclista en el clásico chavense.



Resultados:

El Nacional 3 – Quilmes 0

En el Antonio Catale, el local venció a Quilmes por 3 a 0, y sigue como líder, con goles de Knudsen (en Contra) en el primer tiempo y de A. Barrionuevo y Ocampos en el complemento. Incidencias: Expulsado Marín (Q). Preliminar: Ganó El Nacional 2 a 1.

Boca 0 – Villa 0

En la Bombonerita, fue empate en cero, entre el Xeneize y los del bosque, con nuevo técnico: Rubén Julián.

Incidencias: Expulsado Rodriguez (V) y Montequín (BJ). Preliminar: ganó Boca 2 a 0.

Huracán 1 – Unión 2

En el Bottino, el Globo cayó ente el Tatengue, de local, por 2 a 1. Los goles Henríquez para Huracán en el primer tiempo y Di Croce (penal) y Salomón para Unión. Incidencias: Expulsado el arquero Canteros (H), Prieto (H) y Sígoli (U). Preliminar: Ganó Huracán 6 a 0.

Olimpo 1 –Echegoyen 2

En el complejo aurinegro, Echegoyen le quitó el invicto al único que quedaba, Olimpo, por 2 a 1. El gol de Olimpo San Martín en el primer período y Moreno y Gerónimo para los de San Francisco. Preliminar: ganó Olimpo 3 a 2.

Once 1 – Colegiales 1

En indio rico, Once igualó con el escolar en 1 tanto, con los goles de Fauquen (OC) y Videla (C) que volvió. Preliminar: venció Once 2 a 1.

Independencia 5 – Ciclista 2

El clásico chavense fue para el Ventarrón que goleó a Ciclista 5 a 2 y es líder junto al Decano. Los goles de Independencia T. González y Buccini en el primer tiempo. En el complemento Marcelo (2) y T. González. Pereyra (penal) y Astudillo para el globo chavense. Preliminar: ganó Ciclista 1 a 0.

Libre: Garmense.

Posiciones en Primera: El Nacional e Independencia 13 , Garmense 10 , Huracán ,Olimpo y Ciclista 9, Once 8 , Quilmes 7 , Echegoyen y Unión 5 , Colegiales 4 , Boca 3 y Villa 2.

Posiciones en Tercera: Ciclista 16, El Nacional 15, Independencia, Huracán y Once 12, Olimpo 8, Echegoyen y Garmense 6, Quilmes 5 Villa y Boca 4, Unión 3 y Colegiales 1.

Promedios: Huracán 2,116, Garmense 2,000, El nacional 1,727, Colegiales 1, 720, Quilmes 1, 400, Ciclista 1, 272, Boca 1, 209, Once 1, 204, Olimpo 1,181, Independencia y Unión 1, 090, Echegoyen 1,000 y Villa 0, 961.

Próxima fecha: 7ª, Villa vs Garmense, Unión vs Boca, Quilmes vs Olimpo, Colegiales vs El Nacional, Ciclista vs Huracán y Echegoyen vs Independencia. Libre: Once Corazones.

