Fútbol de Primera: El Nacional le quitó el invicto a Ciclista

24 abril, 2022

El Decano venció 1 a 0 al líder Ciclista, en la 4ª fecha, pero el Globo chavense sigue como único puntero del torneo Apertura de primera División.

Estos son los resultados:

El Nacional 1 – Ciclista 0

En el Mateo Catale, El Nacional venció al puntero Ciclista 1 a 0 y le quitó el invicto. No obstante el albo chavense sigue siendo único líder. El gol del Decano: Agustín Barrionuevo de penal en el segundo tiempo.

Preliminar: ganó ciclista 2 a 0.

Colegiales 2 – Quilmes 2

En el victoriano Zubiri, El escolar y el cervecero empataron en un partido dramático. En el primer tiempo, abrió la cuenta Oliver para Quilmes y empató Barrionuevo para Colegiales. . En el segundo período, convierte Zaragoza para Quilmes y en la última pelota iguala Raimondi para el escolar.

Incidencias: Expulsado Juárez (Q). Preliminar: empate 1 a 1.

Huracán 1 – Garmense 0

El globo venció al elenco de De La Garma en el Bottino por 1 a 0 con gol de Russo en el primer tiempo.

Preliminar: ganó Huracán 3 a 1.

Olimpo 3 – Unión 1

En el complejo aurinegro, el local Olimpo batió al Tatengue por 3 a 1 con los goles de Plaza (PT), Coldeira y Di Rocco (penal) los dos en el segundo tiempo. Morán convirtió para Unión.

Incidencias: Expulsado Natalicchio DT de Unión y Rodriguez (U).

Preliminar: ganó Olimpo 6 a 1.

Once Corazones 0 – Echegoyen 0

En el Pasanante de Indio Rico, Once no pudo con Echegoyen y empató 0 a 0. Incidencias: en el segundo tiempo, Merlo le contuvo un penal a Regalado (OC). Expulsado Tenaglia (E).

Preliminar: ganó Once 1 0.

Independencia 4 – Villa 1

En Chaves, el ventarrón goleó a Villa por 4 a 1. Con los goles de Alvarado (PT), iguala Oscáriz (V) y desniveló Villar. En el complemento pusieron cifras definitivas Gilbert y Di Marco para Independencia.

Preliminar: Ganó Independencia 3 a 2.

Libre: Boca

Posiciones Primera: Ciclista 9, Independencia, Garmense , El Nacional y Once 7 , Huracán y Olimpo 6 , Quilmes 4 Colegiales 3, Echegoyen , Unión y Boca 2, Villa 1 .

Posiciones Tercera: Ciclista 10, Once, Huracán, El Nacional e independencia 9, Echegoyen 6 , Olimpo 5 , Unión y Garmense 3, Quilmes 2 y Boca, Colegiales y Villa 1.

Promedios: Huracán 2, 146, Garmense 2,000, Colegiales 1. 738, El Nacional 1, 666, Ciclista 1, 733, Quilmes 1, 332, Boca 1, 243, Once 1,238 , Olimpo 1,166, Unión 1,071 , Independencia 1,000, Villa 1,000, Echegoyen 0, 666.

Próxima Fecha: Garmense vs. Boca, Villa vs. Huracán, Unión vs. Independencia, Quilmes vs. Once Corazones, Ciclista vs. Olimpo, Echegoyen vs. El Nacional.

Libre: Colegiales.

