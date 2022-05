Fútbol de Primera: El Nacional manda solo en la punta

15 mayo, 2022

Se jugó la 7ª fecha del fútbol de primera de la liga local, con lluvia, y dejó a un único líder: El Nacional, que venció a Colegiales 2 a 1 de visitante. Independencia empató en Bellocq con Echegoyen, y resignó dos puntos.

Resultados:

Colegiales 1 – El Nacional 2

El puntero Nacional logró un valioso triunfo en el “Victoriano Zubiri”, para seguir solo en la cima. Los goles del decano, Vanniewenhoven y Otreras. Paguegui (Penal) para Colegiales. Incidencias: Expulsados Cárdenas (C), Sanabria (C) y A. Barrionuevo (EN) preliminar: Ganó Nacional 5 a 0.

Quilmes 1 –Olimpo 1

En el complejo cervecero, el local igualó con el aurinegro, 1 a 1. El gol de Quilmes Knudsen y Arenas (en contra) para la visita. Incidencias: Expulsado Aramendi (Q). Preliminar: ganó Olimpo 3 a 1.

Villa 3 – Garmense 3

En el bosque, en un partidazo, relatado por LU24, igualaron el local Y Garmense 3 a 3. Los goles Villenses: F. Gutiérrez (2) y Daloisio. Julián del Río y el “Pipa” Gómez (2) para la visita. Preliminar: ganó Villa 2 a 1.

Unión 3 – Boca 2

En el “Luis Pose” el Tatengue logró un gran triunfo sobre Boca que estrenó Técnico: Pato Reino. Los goles del vencedor, Aramendi (penal) Lantaño (en contra) y Urban. El bahiense Mazzanello y Armesto para el Xeneize. Incidencias: Expulsado “Maneco” Rodríguez (U). Preliminar: Ganó Unión 2 a 1.

Ciclista 2 – Huracán 4

En Chaves, Huracán se quedó con el duelo de globos al vencer 4 a 2 a su homónimo chavense. Los goles de Huracán: Henríquez (2), Barroca (penal) y Cepeda. Ocampos y Arrachea para el globito de Chaves. Incidencias: Expulsado D’Annunzio (HC).

Incidencia: Del Grande le atajó un penal a Arrachea (C). Preliminar: ganó Ciclista 3 a 0.

Echegoyen 0 – Independencia 0

En San Francisco, fue parda entre el local y el ventarrón en cero.

Preliminar: ganó Independencia 4 a 2.

Libre: Once Corazones.

Posiciones en Primera: El Nacional 16, Independencia 14, Huracán 12, Garmense 11, Olimpo 10, Ciclista 9, Quilmes, Once y Unión 8, Echegoyen 6, Colegiales 4, Villa y Boca 3.

Posiciones en Tercera: Ciclista 19, El Nacional 18, Independencia 15, Huracán y Once 12, Olimpo 11, Villa 7, Echegoyen, Garmense y Unión 6, Quilmes 5, Barra 4, Colegiales 1.

Promedios: Huracán 2, 136, Garmense 1,833, El Nacional 1, 755, Colegiales 1,681, Quilmes 1, 333, Ciclista 1,244, Once 1,204, Boca 1,181, Olimpo 1,177, Unión 1,133, Independencia 1,088, Echegoyen1, 000 y Villa 0, 962.

Próxima fecha, 8ª: Olimpo vs. Colegiales, Huracán vs. Echegoyen, Boca vs. Ciclista, El Nacional vs. Once Corazones, Independencia vs. Quilmes, Garmense vs Unión.

Libre: Villa.

