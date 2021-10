Fútbol de Primera: El Nacional y Huracán siguen punteros en sus zonas

17 octubre, 2021

Esta tarde se jugó la 7ª fecha del Oficial local de Primera, El Nacional y Huracán empataron pero siguen mandando en sus zonas. Once Corazones, Colegiales y Ciclista son escoltas en la zona A y Villa es escolta la zona B.



Villa 2 vs. Boca 0

En el bosque, los de la V azulada, vencieron al Xeneixe y lo siguen al globo en su zona. Los goles del local fueron convertidos por Valle y F. Gutiérrez de penal en el primer tiempo. Incidencias: Expulsado Alvarez (BJ). Tercera: empate 2 a 2.

Colegiales 2 vs. El Nacional 2

En cancha del Escolar, se dividieron honores, fue empate en 2. Sin embargo el Decano sigue en la punta de su zona. Los goles Vanivenhoven en el primer tiempo y Blas Para la visita. En el segundo periodo, convierte Videla para el Escolar y empata Otreras para el Decano. Preliminar: ganó Colegiales 1 a 0.

Quilmes 1 vs. Ciclista 2

En el complejo Cervecero, el Globo chavense venció a Quilmes 2 a 1 con goles de Arrechea en el primer tiempo y en el complemento, el gol cervecero, fue del “Loli” Acosta de penal, en el segundo periodo. Preliminar: empate 1 a 1.

Olimpo 0 vs. Garmense 2

En el estadio Aurinegro, cayó el local frente al elenco de De la Garma. Los goles Spindola y Luquéz para Garmense, en el segundo tiempo. Preliminar: ganó Olimpo 4 a 0.

Once Corazones 2 vs. Unión 0

En Indio Rico ganó el local, Once, por 2 a 0 al Tatengue, con los goles de Leo Rivera y Fauquen en el segundo tiempo. El preliminar fue empate 1 a 1.

Independencia 2 vs. Huracán 2

En Chaves, el Ventarrón empató con el Globo, pero Huracán sigue como líder en la Zona B. Los goles en el segundo tiempo, Ciccioli (2) para el Globito. Fontes y Crespo de penal para independencia empatan el Cotejo. Preliminar: ganó Huracán 3 a 2.

Posiciones en Primera

Zona A: El Nacional 16, Once Corazones, Colegiales y Ciclista 11, Quilmes 5 y Unión 1

Zona B: Huracán 17, Villa 13, Olimpo 9, Boca e Independencia 8 y Garmense 7

Posiciones en Tercera

Zona A: Once Corazones 14, Ciclista 13, Unión y Colegiales 8, Quilmes 6 y El Nacional 5

Zona B: Huracán y Boca 14, Villa 12, Independencia 9, Olimpo 8 y Garmense 1

Próxima Fecha: Boca vs. Olimpo, Huracán vs. Villa, Unión vs. Colegiales, Garmense vs. Independencia, Ciclista vs. Once Corazones y El Nacional vs. Quilmes.

