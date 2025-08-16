Fútbol de Primera: Empate en el arranque de la fecha

16 agosto, 2025

Con el empate entre de Villa del Parque y Colegiales comenzó este sábado la octava fecha de Torneo Clausura de Primera División.

Resultado:

Villa de Parque 1 –Colegiales 1

En Bosque Villense no se sacaron ventaja entre Villa del Parque y Colegiales y empataron 1 a 1.

Goles: Ozcariz para Villa del Parque y Espinosa para Colegiales.

Tercera: Villa de Parque 0–Colegiales 1

La fecha se cierra este domingo con los siguientes partidos:

El puntero Boca Juniors, con transmisión de LU 24, recibe a Once Corazones. Dirige, Emanuel Paguegui.

En el Complejo, Olimpo será anfitrión de Alumni. Impartirá justicia, Maite Otaegui.

En el Bottino, habrá choque de Globos van a jugar Huracán y Huracán Ciclista. Sera jue del partido, Marcial Frelis.

Con una terna bahiense como jueces del partido, en Chaves se enfrentan Deportivo Independencia y Quilmes.

El Nacional luego de vencer en el clásico a Huracán, viaja a San Francisco de Bellocq para jugar frente a Recreativo Echegoyen. Impartirá justicia una terna de Bahía Blanca.

