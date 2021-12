Fútbol de Primera: Empate en los dos partidos de la zona B

5 diciembre, 2021 Leido: 414

Se jugaron los dos partidos pendientes de la zona B del Fútbol de Primera división, donde se buscaba el último clasificado de dicha zona, ya que había 3 equipos que disputaban el puesto. Esos eran Huracán, Olimpo e Independencia, pero faltaba el cuarto que podría ser Boca o Villa del Parque.



En De La Garma, Garmense y Villa del Parque empataron 0 a 0. Se fueron expulsados Espindola en Garmense y Julián en Villa, en tercera ganó la visita 2 a 0.

En cancha de Boca el Xeneise y Huracán empataron 1 a 1, los goles de Barroero para el local y Zubillaga para el Globo, ambos en el primer tiempo. En tercera ganó Boca 2 a 0.

Clasificaron

Zona B: Olimpo 21, Huracán 19, Independencia 18 y Villa 17

Zona A: El Nacional 26, Colegiales 20, Ciclista 19 y Once Corazones 16

Los cruces a jugarse el próximo miércoles serán: El Nacional vs. Villa del Parque, Olimpo vs. Once Corazones, Colegiales vs. Independencia y Huracán vs Ciclista.

Tercera División

Campeones en la zona A: Huracán Ciclista. En la zona B: Boca. Para definir el campeón del año debe de jugar un partido en cancha neutral.

Volver