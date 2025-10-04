Fútbol de Primera: Empate entre Colegiales y Huracán en el comienzo de la fecha

4 octubre, 2025

Este sábado, con el empate entre Colegiales y Huracán 0a 0, se puso en marcha la última fecha del Torneo Clausura de Fútbol de Primera División.

Resultado:

Colegiales 0 – Huracán 0

En el Zubiri, Colegiales y Huracán se despidieron del Clausura con un empate 0 a 0.

Tercera: Colegiales 1 – Huracán 4

La fecha se completa este domingo con los siguientes partidos:

En el Catale, con transmisión de LU 24, se juega el clásico de barrio entre El Nacional y Villa del Parque. Dirige, Pablo Donadío.

Olimpo recibe en su cancha a Deportivo Independencia. El juez será Aidan Codagnone.

Quilmes, en el Manuel Rodera será anfitrión del Campeón del Clausura Boca Juniors. Luis Matallán será el juez del partido.

En Orense se juega el clásico entre ,Alumni Y Recreativo Echegoyen. Impartirá justicia, Maite Otaegui.

El Campeón del Clausura, Huracán Ciclista recibe a Once Corazones. Dirige ,una Terna de Bahía Blanca.

