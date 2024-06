Fútbol de Primera: empató Ciclista y conserva la punta

2 junio, 2024

Se jugó la quinta fecha del Apertura de primera división Miguel “Pato “Alarcón.

Huracán Ciclista empató en Chaves y sigue puntero. Además ganaron Huracán, Olimpo, Independencia y Colegiales.

Resultados:

Agrario 1 – Ciclista 1

En el Diego Armando Maradona de Agrario, Ciclista se trajo un punto para seguir en la punta.

Goles: Augusto Ontivero para Ciclista y Leo Tries para Agrario.

Tercera: Agrario 2 – Huracán Ciclista 1.

Olimpo 3 – El Nacional 1

En el complejo de Olimpo, el local consiguió un gran triunfo con el debut del técnico nuevo ante el Decano.

Goles: Romito, Bálsamo y Martinez para Olimpo y Agustin Barrionuevo de penal para El Nacional.

Tercera: Olimpo 0- El Nacional 3.

Huracán 2 – Once Corazones 0

En el Roberto Lorenzo Bottino, Huracán recibía a Once Corazones de Indio Rico y lo venció 2 a 0.

Goles: Marchetti (2) para el Globo tresarroyense.

Tercera Huracán- 3 Once Corazones 0.

Colegiales 1 – Recreativo Echegoyen 0.

En su cancha, Colegiales recibió a Echegoyen y logró un valioso triunfo por 1 a 0.

Gol: Diego Sanabria.

Tercera: Colegiales 1 – Echegoyen 1.

Deportivo Independencia 3 – Boca Junior 2

En Chaves el local logro un triunfo ante Boca Junior.

Goles: Retamoso, González Oliver y Manuel González para el Ventarrón y Franco (2) para el Xeneize.

Incidencias: expulsados Álvarez de Independencia y Allende en Boca.

Tercera: Independencia 2- Boca Junior 1.

Claromecó 1 – Quilmes 1

En la villa balnearia el local recibió a Quilmes y empataron en uno.

Goles: Franco Gutiérrez para Quilmes y Ferreyra para Claromecó.

Tercera: Claromecó 3 – Quilmes 3.

Posiciones Primera: Huracán Ciclista 11, Colegiales y Huracán 8*, El Nacional, Quilmes, Echegoyen y Once Corazones 7, Independencia y Boca Juniors 5, Agrario y Claromecó 4*y Olimpo 3.

*tienen un partido suspendido por la lesión del árbitro.

Posiciones Tercera: El Nacional 9, Colegiales y Huracán 8, Olimpo y Echegoyen 7, Independencia 6, Huracán Ciclista, Quilmes y Once 5, Claromecó y Boca Juniors 4.

Promedios: Huracán 2, 019, Huracán Ciclista 1,603, Independencia 1, 528, El Nacional 1,490 Agrario 1,448, Quilmes 1,339, Boca Junior 1, 283, Once Corazones 1,283, Olimpo 1,283, Colegiales 1,264, Echegoyen 1,226 y Claromecó 1,000.

Próxima fecha, sexta:

Boca Juniors – Huracán

El Nacional – Agrario

Olimpo -Claromecó

Once Corazones -Quilmes

Echegoyen -Independencia

Huracán Ciclista – Colegiales

Volver