Fútbol de Primera: empató El Nacional y sigue puntero, Once es escolta

28 agosto, 2022

Este domingo se jugó la 5ª fecha del Fútbol de Primera, donde empató el líder, El Nacional, con Echegoyen 2 a 2 y sigue puntero. Ganó Once de local a Quilmes por 3 a 0 y está segundo.

Los resultados fueron los siguientes:

El Nacional 2 – Echegoyen 2

En el Catale, el puntero igualó con los de San Francisco 2 a 2, pero sigue arriba. Los goles de El Decano, Granero y Vannieuwenhoven. Igualaron Roldán y Mink para la visita.

Incidencias: expulsado Schorup (E) y Mink (E) erró un penal.

Preliminar: ganó Echegoyen 1 a 0.

Huracán 2 – Villa 0

En el Bottino, el Globo logró un triunfo importante frente a Villa 2 a 0, con los goles de Elizondo y Caro.

Preliminar: ganó Villa 4 a 2.

Boca 4 – Garmense 1

En la Bombonerita, el xeneize goleó a los de De La Garma, por 4 a 1 con los goles de Carrera, Sallago, Armesto y Cárdenas. Descontó para la visita, el “Pipa” Gómez.

Preliminar: ganó Boca 4 a 1.

Olimpo 2 – Ciclista 2

En el complejo aurinegro, igualaron en dos goles Olimpo y Ciclista. Los goles del local, Fuente y Barroero. Para la visita Arrachea de penal y Villar.

Preliminar: ganó Ciclista 5 a 3.

Independencia 3 – Unión 2

En Chaves, el Ventarrón ganó un partido de 6 puntos frente a Unión por 3 a 2, con los goles de Tobías González (2), uno de penal, y Hernández. Los goles tatengues, Morán y Bucci.

Incidencias: expulsados Larsen (U) y Alvarado (I).

Preliminar: ganó Unión 2 a 1.

Once Corazones 3 – Quilmes 0

En el Passanante de Indio Rico, Once goleó a Quilmes 3 a 0 y es escolta del puntero. Los goles locales, Rivera (2) y Fauquen.

Incidencias: expulsado Aramendi.

Preliminar: ganó Once 2 a 1.

Libre: Colegiales.

Posiciones en Primera: El Nacional 11, Once 10, Boca y Quilmes 9, Huracán y Ciclista 8, Echegoyen, Independencia y Garmense 5, Villa 4, Olimpo 3, Unión 2, Colegiales 1.

Posiciones en Tercera: Ciclista 13, Olimpo y Villa 10, Once 8, Independencia, Echegoyen y Boca 7, Unión 5, Quilmes y Colegiales 4, Huracán, El Nacional y Garmense 3.

Promedios: Huracán 2,018; El Nacional 1,763; Colegiales, 1,629; Quilmes 1,529; Garmense 1,411; Echegoyen 1,312; Ciclista y Once 1,309; Boca 1,277; Olimpo 1,145; Independencia 1,018; Unión 1,000; Villa 0,891.

Próxima fecha: 6ª. Colegiales – Once, Quilmes – El Nacional, Unión – Huracán, Villa – Boca, Echegoyen – Olimpo, Ciclista – Independencia.

Libre: Garmense.

