Fútbol de Primera: En distintos horarios se juega la 10ª fecha
Este domingo en tres horarios distintos se juega la décima fecha del Torneo Clausura de Fútbol de Primera División.
Boca Juniors en su cancha a partir de las 12:30, con arbitraje de Aidan Codagnone recibe a Huracán Ciclista.
A las 16:00:
En el Bottino, Huracán, con transmisión de LU24, recibe a Alumni. Una terna de Bahía Blanca, Impartirá justicia.
En San Francisco de Bellocq, Recreativo Echegoyen será Anfitrión de Quilmes. Dirige una terna bahiense.
El Nacional viaja a Indio Rico para enfrentar a un necesitado Once Corazones. Será juez del partido, Marcos Porras.
En Chaves, se enfrentan, Deportivo Independencia y Colegiales. Emanuel Paguegui será el juez.
A las 16:30, en el Bosque entre Villa del Parque y Olimpo completan la fecha. Arbitrará el partido Maite Otaegui.