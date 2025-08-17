Fútbol de Primera: Fecha favorable para Boca, igualó pero nadie se le acercó
Este domingo, se disputó la 8º fecha del Clausura en Primera División, con los siguientes partidos y resultados:
Boca Juniors 1 – 1 Once Corazones
Formaciones:
Boca Juniors 4 – 4 – 1 – 1: N. Anta, F. Velázquez, A. Macias, C. Ruschetti, A. Aja, L. Sánchez, J.C. Chico, A. San Román, J.C. Mouhape, T. Allende y F.V. Martínez.
Director técnico: Roberto Reino.
Once Corazones 4 – 4 – 2: T. Fernández, E. Curruinca, A. Piñero, M. Fuente, A. González, F. Raimondi, A. Coplo, J. Salas, J. Prieto, N. Bálsamo y L. Rivera.
Director técnico: Marcos Fernández.
Goles: Franco Valentín Martínez, Mateo Fuente (OC)
Incidencias: fue expulsado por doble amarilla, Alejandro Coplo en Once Corazones.
Amarillas: C. Ruschetti (BJ), M. Fuente, F. Raimondi, A. Coplo, E. Curruinca (OC)
Cambios: G. Armesto por F.V. Martínez, J. Sánchez por J.C. Chico, Del Río por Allende (BJ), Iturralde por E. Curruinca, I. Emanuele por N. Bálsamo, D. Rivera por L. Rivera, J. Moncla por F. Raimondi (OC)
Resultado Tercera: Ganó Boca 1 a 0
Huracán 1 – 1 Huracán Ciclista
Formaciones:
Huracán 4 – 3 – 3: E. Larsen, S. Bailón, V. Merlo, T. Bustos, B. Uzidinger, L. Barroca, T. Ruso, J.M. Ciccioli, J. Henríquez, A. Zubillaga y M. Fossati.
Director técnico: Leonardo Gómez.
Huracán Ciclista 4 – 4 – 2: R. Reynauld, A. Villanueva, A. Galeano, S. Ontivero, M. Tavieres, I. Rodríguez, A. Astudillo, R. Arias, O. Toso, A. Ontivero y O. Retamoso.
Director técnico: Cristian Di Rocco.
Incidencias: fueron expulsados, Santiago Ontivero y Agustín Astudillo en Huracán Ciclista.
Goles: Agustín Zubillaga (H), Augusto Ontivero (HC)
Resultado Tercera: Ganó Huracán 4 a 1
Olimpo 2 – 0 Alumni
Formaciones:
Olimpo 4 – 3 – 1 – 2: A. Ezama, E. Di Roco, K. Gauto, E. Urbistondo, S. Allemma, J. Mardones, U. Olivera, G. Romito, C. San Martín, J. Elizondo y S. Fuertes.
Director técnico: Guillermo Orsili.
Alumni 4 – 5 – 1: N. Fernández, N. Funes, J. Espinal, F. Barbosa, S. Giamberardino, E. Barbosa, C. Sola, L. Carrizo, J.P. Fritz, M. Pérez y A. Urban.
Director técnico: Omar Espinal.
Incidencias: fue expulsado Facundo Barbosa en Alumni.
Goles: Javier Elizondo, Uriel Olivera (O)
Resultado Tercera: Ganó Olimpo 4 a 2
Independencia 4 – 4 Quilmes
Formaciones:
Independencia 4 – 3 – 1 – 2: N. Cancina, M. Gijsberts, I. Aranzabe, J. De Marco, F. Ortolachipi, J. Villar, M. González, G. Aberastegui, D. Morales, L. Sosa y L. Alvarado.
Director técnico: Diego Marcelo
Quilmes 4 – 4 – 2: F. Ferreyra, R. Fauquen, F. Colonna, C. Espinal, C. Rodríguez, E. Gómez, M. Daloisio, N. Quintana, J. Sosa, M. Infesta y F. Zaragoza.
Director técnico: Martín Segovia.
Incidencias: fue expulsado Franco Colonna en Quilmes.
Goles: Dimas Morales, Joaquín Villar, Leonardo Alvarado, Benjamín González (I), triplete de Marcelo Infesta, Franco Zaragoza (Q)
Resultado Tercera: Ganó Independencia 3 a 1
Recreativo Echegoyen 0 – 0 El Nacional
Formaciones:
Recreativo Echegoyen 4 – 2 – 3 – 1: L. Moreno, J.C. Curual, E. Funes, N. Vannieuvenhoven, T. Pavía, M. Gómez, A. Barrionuevo, A. Mink, P. Montero, J. Roldán y A. Roldán.
Director técnico: Bruno Presa
El Nacional 4 – 4 – 2: L. Coronel, R. Daguerre, S. Ascensión, B. Barrionuevo, L. Rodríguez, G. Hidalgo, J.S. Granero, E. Caballero, S. Pacheco, A. Barrionuevo y F. Cejas.
Director técnico: Fabio Martínez.
Incidencias: no hubo.
Goles: no hubo.
Resultado Tercera: Ganó Nacional 3 a 0
Posiciones Primera:
¡Boca perdió puntos, pero nadie se le acercó! El Xeneize igualó ante Once, pero sus perseguidores también igualaron sus partidos. Esto provoca que todo se mantenga y el elenco Azul y Oro quede a un paso del campeonato.
Boca Juniors 22 Pts.
Independencia 16 Pts.
Huracán Ciclista 15 Pts.
Olimpo 14 Pts.
Villa Del Parque 12 Pts.
Colegiales 12 Pts.
El Nacional 10 Pts.
Huracán 10 Pts.
Alumni 8 Pts.
Quilmes 5 Pts.
Recreativo Echegoyen 5 Pts.
Once Corazones 3 Pts.
Tabla de promedios:
¡NUEVOS CAMBIOS! Los promedios no dan mas de infartantes. Alumni volvió a zona de descenso y Once Corazones llega a la promoción tras igualar su partido. Echegoyen, por ahora, sigue fuera de todo.
Huracán Ciclista: 1,907
Huracán: 1,907
Independencia: 1,661
Boca Juniors: 1,630
Villa del Parque: 1,368
Quilmes: 1,353
Olimpo: 1,353
Colegiales: 1,323
El Nacional: 1,215
Recreativo Echegoyen: 1,061
EN PROMOCIÓN: Once Corazones: 1,046
EN DESCENSO: Alumni: 1,000
Tabla Anual 2025:
Si bien es estadística, Boca sigue siendo el mejor equipo del 2025. Detrás lo siguen los elencos chavenses, Huracán Ciclista e Independencia.
Boca Juniors 42 Pts.
Huracán Ciclista 39 Pts.
Independencia 38 Pts.
Huracán 31 Pts.
Colegiales 28 Pts.
Olimpo 28 Pts.
Villa Del Parque 26 Pts.
El Nacional 21 Pts.
Quilmes 20 Pts.
Alumni 19 Pts.
Recreativo Echegoyen 14 Pts.
Once Corazones 8 Pts.
Posiciones Tercera:
¡Continua el paso invicto de Independencia! El Ventarrón volvió a ganar pero aun no puede dar el grito sagrado debido a que sus perseguidores también triunfan.
Independencia 21 Pts.
Boca Juniors 17 Pts.
Olimpo 16 Pts.
El Nacional 14 Pts.
Huracán 13 Pts.
Colegiales 11 Pts.
Villa Del Parque 11 Pts.
Once Corazones 10 Pts.
Quilmes 7 Pts.
Huracán Ciclista 7 Pts.
Alumni 6 Pts.
Recreativo Echegoyen 0 Pts.
Próxima Fecha N°9 del Torneo Clausura:
La próxima jornada tendrá como atractivo a la visita del líder a El Nacional y habrá Clásico entre Quilmes y Huracán.
Colegiales vs Olimpo
Quilmes vs Huracán
El Nacional vs Boca Juniors
Alumni vs Independencia
Huracán Ciclista vs Recreativo Echegoyen
Once Corazones vs Villa Del Parque