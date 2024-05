Fútbol de Primera: ganaron Boca, Echegoyen, Ciclista

12 mayo, 2024

Se jugó la segunda fecha del campeonato de Primera División, Miguel “Pato” Alarcón. Ganaron Boca, Ciclista y Echegoyen.

Resultados:

Boca Junior 2 – Olimpo 0

En la cancha de Boca el local recibió a Olimpo y lo venció 2 a 0.

Goles: Gonzalo Franco y Alejo San Román (de penal).

Incidencias: fueron expulsados Gonzalo Franco (Boca) Enzo Di Rocco (Olimpo).

Waldemar Silva le atajó un penal a San Román de Boca.

Tercera: Boca 0-Olimpo 3.

Quilmes 1 – Colegiales 1

En el complejo cervecero, el local empató 1 a 1 con Colegiales.

Goles: Elorza (Colegiales) y Franco Gutiérrez de penal (Quilmes).

Incidencias: Expulsado Brian Morán (Colegiales).

Tercera: Quilmes 1 – Colegiales 1.

Huracán 1 – Independencia 1

Huracán de local no pudo con Independencia, empataron en uno.

Goles: Oliver (Huracán) y Alvarez (Independencia).

Tercera: Huracan 4 – Independencia 0

Once Corazones 1 – Agrario 1

Agrario rescató un heroico empate en Indio Rico ante Once Corazones, empataron 1 a 1.

Goles: Julián Prieto (Once) y Gogna (Agrario).

Expulsado: Román Fauquen (Once).

Tercera: Once 2 – Agrario 2.

Echegoyen 1 – El Nacional 0

En San Francisco de Bellocq el local obtuvo un buen triunfo frente a El Nacional por 1 a 0.

Gol: Axel Mink de penal.

Incidencias: Expulsados Patricio Barrionuevo de El Nacional y Juárez en Echegoyen.

Tercera: Echegoyen 1 – El Nacional 3.

Huracán Ciclista 3 – Claromecó 0

En Chaves el globito gano 3 a 0 a Claromecó.

Goles: Augusto Ontivero 2, y Joaquín Arrachea para los de Chaves.

Tercera: Ciclista 3 -Claromecó 1.

Posiciones de Primera: Ciclista 6, Huracán, Quilmes, Once 4, Echegoyen, El Nacional, Boca, Claromecó 3, Independencia, Colegiales, Agrario y Olimpo 0.

Posiciones de Tercera: Olimpo 6, El Nacional 4 y Colegiales 4, Huracan, Ciclista, Echegoyen 3, Agrario, Quilmes, 2, Claromecó, Independencia, Boca y Once 1.

Promedios: Huracán 2,020, Ciclista 1, 600, Independencia 1, 540, El Nacional 1,500, Agrario 1,500, Claromecó 1,500, Quilmes 1,360, Boca 1,320, Olimpo 1,300, Once 1,300, Echegoyen 1,220 y Colegiales 1,200.

Próxima fecha, 3ª: El Nacional – Ciclista, Olimpo -Echegoyen, Colegiales-Once, Agrario-Boca, Independencia -Quilmes y Claromecó – Huracán.

