Fútbol de Primera: ganaron Colegiales y Echegoyen. Ciclista sigue en la punta

19 mayo, 2024

En una fecha accidentada, empató Ciclista, que es único puntero; hubo goleada de Colegiales, ganó Echegoyen de visitante, y el resto fue empate.

Resultados:

Colegiales 6 – Once 2

En el Victoriano Zubiri de Colegiales, el escolar logró un triunfazo para sumar para el promedio, y goleó a Once Corazones

Goles: Retamoso 3,Tublu 2 y Blas para el local. Bentelli y Rivera anotaron para la visita.

Incidencias: fueron expulsados Moro y Quintela en Colegiales.

Tercera: Colegiales 0 – Once 2

El Nacional 1 – Huracán Ciclista 1

En el Antonio Mateo Catale el Decano recibió al último Campeón, Ciclista, en un partido entretenido.

Fue empate, para que con este resultado Huracán Ciclista sea el único puntero e invicto.

Goles: Joaquín Arrachea para ciclista y Emanuel Caballero para el local

Incidencias: Expulsados Mateo Martínez, Gino Hidalgo y Ovando de El Nacional y Rivolta y Santiago Ontivero del globo chavense.

Maxi Ces le atajó un penal a Augusto Ontivero de Ciclista .

Tercera: El Nacional 1- Ciclista 1.

Olimpo 0 – Echegoyen 1

Recreativo Echegoyen obtuvo una valiosísima victoria de visitante en la cancha de Olimpo por uno a cero.

Gol: Axel Mink

Incidencias: Expulsado, en Echegoyen, Tenaglia

Tercera: Olimpo 0 – Echegoyen 1.

Agrario 2 – Boca 2

En De la garma en el Diego Armando Maradona de Agrario el local empató con Boca 2 a 2.

Goles: Franco Martínez – por dos – para Boca y Tries e Izquierdo para los locales.

Incidencias: Carrozi le atajó un penal a Carrera de Boca.

Tercera: Agrario 1 – Boca 2.

Independencia 2 -Quilmes 2

En Chaves, el Ventarrón recibió en su cancha a Quilmes y empataron en 2.

Goles: Retamoso – de penal- y Manuel Oliver para Independencia y Gutiérrez y Nicolás Quintana para el cervecero.

Tercera: Independencia 2 – Quilmes 2.

Claromecó – Huracán

Partido suspendido por la lesión en la rodilla del árbitro Tarrio de Bahía Blanca, cuando el encuentro iba 1 a 0 por el gol de Alcodoy para los locales.

Luego se produjeron incidentes entre ambas hinchadas, dentro y fuera del estadio. (Ver aparte)

Posiciones de Primera: Ciclista 7, Echegoyen 6, Quilmes 5, Huracan * El Nacional, Boca, Colegiales, Once 4, Claromecó 3 *, Agrario e Independencia 2, Olimpo 0.

* Partido suspendido por lesión del árbitro.

Posiciones de Tercera: Olimpo y Echegoyen 6, El Nacional 5, Huracán, Colegiales, Huracán Ciclista, Boca y Once Corazones 4, Quilmes 3, Independencia, Claromecó y Agrario 2.

Promedios: Huracán 2,020*, Ciclista 1,588, Independencia 1,529, Claromecó 1,500*, El Nacional 1,490, Agrario 1,481, Quilmes 1,352, Boca 1,313, Olimpo 1,274, Once Corazones 1,274, Echegoyen 1,254 y Colegiales 1,235.

*Partido suspendido por lesión del árbitro.

Próxima fecha, cuarta: Quilmes – Huracán, Boca -Colegiales, El Nacional – Claromecó, Once Corazones – Independencia, Echegoyen – Agrario y Huracán Ciclista – Olimpo.

Volver