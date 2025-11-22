Fútbol de Primera: Ganaron Villa, Boca y Colegiales en el Mastrángelo

22 noviembre, 2025

Fútbol de Primera: Ganaron Villa, Boca y Colegiales en el Mastrángelo

Este sábado se jugó la 5ª. fecha del Torneo de Fútbol de Primera División Carlos Mastrángelo.

Resultados:

Villa del Parque 2 –Huracán 1
Goles: Oscariz-2- para Villa del Parque y Agustín Zubillaga para Huracán.

Colegiales 2– Olimpo 1
Goles: Agustín Barrionuevo-2- para Colegiales y Diego Duca para Olimpo.

Once Corazones 1- Boca Juniors 3
Goles: Armesto-2- y Martínez de penal.
Incidencias: Expulsado Suàrez en Boca Juniors.

Libre: El Nacional.

Posiciones:

Zona “A”
Huracán 6
El Nacional 3
Villa del Parque 3

Zona “B”
Boca Juniors 13
Once Corazones 7
Colegiales 6
Olimpo 3

Próxima fecha 6ª :
Huracán –El Nacional
Olimpo –Once Corazones
Boca Juniors –Colegiales

Libre: Villa del Parque

