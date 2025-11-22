Fútbol de Primera: Ganaron Villa, Boca y Colegiales en el Mastrángelo

Este sábado se jugó la 5ª. fecha del Torneo de Fútbol de Primera División Carlos Mastrángelo.

Resultados:

Villa del Parque 2 –Huracán 1

Goles: Oscariz-2- para Villa del Parque y Agustín Zubillaga para Huracán.

Colegiales 2– Olimpo 1

Goles: Agustín Barrionuevo-2- para Colegiales y Diego Duca para Olimpo.

Once Corazones 1- Boca Juniors 3

Goles: Armesto-2- y Martínez de penal.

Incidencias: Expulsado Suàrez en Boca Juniors.

Libre: El Nacional.

Posiciones:

Zona “A”

Huracán 6

El Nacional 3

Villa del Parque 3

Zona “B”

Boca Juniors 13

Once Corazones 7

Colegiales 6

Olimpo 3

Próxima fecha 6ª :

Huracán –El Nacional

Olimpo –Once Corazones

Boca Juniors –Colegiales

Libre: Villa del Parque

