Fútbol de Primera: ganó El Nacional y estiró la ventaja

5 junio, 2022

El líder El Nacional venció 3 a 1 en el complejo aurinegro a Olimpo y amplió su liderazgo a 6 unidades sobre Garmense, que empató con Echegoyen 1 a 1 en De la Garma, en la 10ª fecha del Apertura, mientras que Independencia perdió con Once 2 a 1, y quedó más lejos.

Resultados:

Olimpo 1 – El Nacional 3

En el complejo aurinegro, el Decano ganó 3 a 1 y sacó más ventaja en el campeonato. Los goles del puntero, Granero, Hidalgo y Otreras. Descontó González para el local.

Preliminar: ganó Olimpo 4 a 1.

Huracán 2 –Colegiales 1

En el Bottino, el globo batió al escolar por 2 a 1 con los goles de Zubillaga y D’Annunzio. El gol de Colegiales Elorza.

Preliminar: ganó Huracán 1 a 0.

Boca 1 – Quilmes 1

En la “Bombonerita” fue parda en un gol entre Xeneizes y cerveceros. El gol quilmeño Oliver de penal. Empató para Boca Sallago.

Incidencias: Expulsado Santiago Martín (B).

Preliminar: ganó Boca 2 a 1.

Villa 1 – Ciclista 3

En el bosque, el local cayó ante el globito chavense 3 a 1 con los goles de Arrachea (2) y Villar. El gol verde fue de Daloisio.

Incidencias: expulsado Ramallo (HC).

Preliminar: venció Villa 3 a 2.

Independencia 1 – Once Corazones 2

En Chaves, el ventarrón perdió ante los de Indio Rico 2 a 1 y quedó más lejos del líder. Los goles de Once Regalado y Rivera. El gol local Tobías González (penal).

Preliminar: ganó Once 1 a 0.

Garmense 1 – Echegoyen 1

En De la Garma, el local no pudo con los de San Francisco, fue empate 1 a 1 y quedó a 6 del líder. El gol garmense Di Scipio e igualó Mink para Echegoyen.

Preliminar: Ganó Echegoyen 3 a 0.

Libre: Unión.

Posiciones en Primera: El Nacional 22, Garmense 16, Independencia y Huracán 15, Ciclista 14, Quilmes 13, Once Corazones 12, Echegoyen y Olimpo 11, Colegiales 10, Unión 9, Boca 6 y Villa 4.

Posiciones en Tercera: Ciclista 23, Olimpo 20, Nacional y Huracán 19, Independencia 18, Once 16, Villa 13, Echegoyen 12, Garmense 10, Boca 7, Quilmes y Unión 6, Colegiales 4.

Promedios: Huracán 2,063; El Nacional 1, 808; Garmense 1,777; Colegiales 1,702; Quilmes 1,444; Ciclista 1,270; Echegoyen 1,222; Once 1,212; Boca 1,170; Olimpo 1,125; Unión 1,106; Independencia 1,041 y Villa 0,931.

Próxima fecha: la 11ª, El Nacional – Independencia, Quilmes – Garmense, Colegiales – Boca, Ciclista – Unión, Echegoyen – Villa, Once Corazones – Huracán.

Libre: Olimpo.

