7 noviembre, 2021 Leido: 406

Se jugó la 10ª fecha del fútbol del Oficial de Primera. El Nacional logró el 1. El Globo cayó en De La Garma, pero sigue como líder en su zona.



Resultados:

Independencia 1 vs. Boca 1

En Chaves el Ventarrón igualo con el Xeneize. El gol del local Crespo, y el de Boca Banegas. Incidencias: Expulsados Dragani (B) y Catalani (I) . En Tercera ganó Independencia 3 a 1.

Garmense 3 vs. Huracán 2

En De La Garma, el local venció al Globo por 3 a 2, con goles de Julián Del Río (2) y Bautista Del Río. Los de Huracán fueron convertidos por Zubillaga (2) – uno de penal.

Incidencias: Expulsados D´Annunzio (H) y el DT Méndez (G). Preliminar: ganó Huracán 2 a 0.

El Nacional 3 vs. Unión 2

En el Mateo Catale el local venció al Tatengue y se aseguró el 1. Los goles del Decano fueron de Vanniwenhoven (2) y Barrionuevo. Aramendi y Aroza para Unión. Preliminar: Ganó El Nacional 3 a 1.

Colegiales 1 vs. Ciclista 1

En el Victoriano Zubiri, el escolar empató con el globo Chavense. El gol local Elorza y Arrachea marco para los de Chaves.

Incidencia: Elorza(C) desvió un penal. Preliminar: ganó Ciclista 5 a 2.

Olimpo 2 vs. Villa 0

Los aurinegros derrotaron a los del Bosque con goles de Prieto y González.

Incidencias: Expulsados Tobías Bustos y Alcodoy (V). Preliminar: ganó Villa 3 a 1.

Quilmes 0 vs. Once Corazones 3

En el complejo, los de Indio Rico, vencieron a los Cerveceros con goles de Leo Rivera(2), uno de penal y Fauquen .

Incidencias: Expulsado Piñero (OC).

Preliminar: ganó Once 3 a 2.

Próxima fecha 11ª: Ciclista vs El Nacional, Once Corazones vs. Colegiales, Unión vs. Quilmes, Huracan vs. Olimpo, Boca vs Garmense, Villa vs. Independencia.

Posiciones en Primera

Zona A: El Nacional 25, Colegiales 16, Ciclista 15, Once Corazones 14, Quilmes 6, Unión 1.

Zona B: Huracán 18, Villa 16, Olimpo 15, Boca y Garmense 13.

Posiciones en Tercera

Zona A: Ciclista 19, Once Corazones 18, El nacional 12, Colegiales 11, Unión 8, Quilmes 6.

Zona B: Huracán 21, Boca 18, Villa 17, Independencia 13, Olimpo 12, Garmense 3.

