Fútbol de Primera: Ganó Huracán Ciclista y sigue único puntero

7 julio, 2024

Este domingo se disputó la 9ª fecha del torneo Apertura de fútbol de primera división. Ganaron Huracán Ciclista, Huracán, Colegiales, Deportivo Independencia, Boca Juniors y Once Corazones.

Resultados:

Quilmes 1 – Huracán Ciclista 3

En el complejo cervecero (con transmisión de LU 24), el globo Chavense se llevó un gran triunfo para quedar a las puertas de un nuevo campeonato al vencer por 3 a 1 a Quilmes.

Goles: para Huracán Ciclista Augusto Ontivero, Villar y Facundo Gómez y para Quilmes Franco Gutiérrez.

Tercera: Quilmes 2 -Huracán Ciclista 2.

Huracán 3 – El Nacional 1

En el Bottino se jugó el clásico más añejo de nuestro fútbol. El triunfo fue para el local que venció al Decano por 3 a1.

Goles: Lucio Barroca los 3 del Globo y Alvarado para el Decano.

Incidencias: en El Nacional se fueron expulsados Inés y Agustín Barrionuevo.

Tercera: Huracán 2 – El Nacional 0.

Colegiales 1 – Agrario 0

En el Zubiri, Colegiales derrotó por 1 a 0 Agrario.

Gol: Tublú para Colegiales.

Incidencias: Carrozzi, arquero de Agrario le atajó un penal a Elorza de Colegiales.

Tercera: Colegiales 2 – Agrario 3.

Recreativo Claromecó 1 – Boca Juniors 4

El Xeneize se trajo un gran triunfo desde la costa al golear a Recreativo Claromecó por 4 a 1.

Goles: para Boca Franco Martínez (2), Gonzalo Franco y Elías Banegas, y para el local, Ledesma.

Incidencias: Balul, arquero de Claromecó le atajó un penal a Gonzalo Franco de Boca.

También se fue expulsado Saint Martín en Claromecó.

Tercera: Recreativo Claromecó 0 – Boca Juniors 3.

Once Corazones 2 – Recreativo Echegoyen 2

En Indio Rico el local no pudo con Recreativo Echegoyen y empataron 2 a 2.

Goles: para Once Corazones: Piñero y Rivera. para Echegoyen, Alexis González y Mink.

Incidencias: expulsado Alexis González en Recreativo Echegoyen.

Tercera: Once Corazones 2 – Recreativo Echegoyen 0.

Independencia 1 – Olimpo 0

En González Chaves, Deportivo Independencia venció 1 a 0 Olimpo que venía de 4 triunfos al hilo.

Goles: Aberastegui para el Ventarrón.

Tercera: Deportivo Independencia 1 – Olimpo 1.

Posiciones Primera:

Huracán Ciclista 21

Once Corazones 17

Huracán 15

El Nacional 14

Colegiales 12

Independencia 12

Olimpo 12

Recreativo Echegoyen 11

Quilmes 10

Boca Junior 9

Claromecó 8

Agrario 5

Posiciones Tercera:

Agrario 18

Boca Junior 16

Colegiales 14

Independencia 14

Huracán 14

Quilmes 12

Olimpo 12

Once Corazones 11

El Nacional 10

Ciclista 9

Echegoyen 8

Claromecó 5

Promedios:

Huracán 1, 964

H. Ciclista 1,666

Independencia 1,543

El Nacional 1,508

Once Corazones 1,368

Olimpo 1,350

Agrario 1,303

Quilmes 1, 298

Boca Junior 1,263

Colegiales 1,245

Echegoyen 1,210

Claromecó 0,888

Próxima fecha

El Nacional – Quilmes

Olimpo -Huracán

Colegiales -Claromecó

Echegoyen-Boca Juniors

Huracán Ciclista-Once Corazones

Agrario – independencia

