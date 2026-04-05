Fútbol de Primera: Histórica goleada de Villa en El Catale

5 abril, 2026 150

Este domingo se disputó la segunda fecha del Campeonato de fútbol de Primera División, la misma arrojó los siguientes resultados:

El Nacional 1 vs Villa Del Parque 8

Formaciones:

El Nacional: Axel Mendoza; Patricio Barrionuevo, Diego Argonz, Simón Ascensión, Martin Martínez; Gino Hidalgo, Matías Jalil, Juan Segundo Granero, Alejo San Román; Ezequiel Saporiti y Javier Elizondo. DT: Leonardo Viana Beledo.

Villa del Parque: Facundo Charmelo; Uriel Leguizamón, Emiliano Cortes, Jesús Espinal, Santiago Fernández; Tomás Blas, Mirko Suhit, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz; Franco Gutiérrez y Sebastián Fuertes. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.

Goles: Javier Elizondo en Nacional, y Mirko Suhit, doblete de Sebastián Fuertes, Uriel Leguizamón, Franco Gutiérrez, Tomás Thomanssen y Bautista Agudo en Villa.

Incidencias: Expulsados, Martín Martínez, Patricio Barrionuevo en Nacional y Emiliano Cortés en Villa.

Cambios: Agustín Barrionuevo por Gino Hidalgo Rodríguez por San Román, Nacional y Gonzalo Ianibelli por Santiago Fernández, Ian Bustos por Mirko Suhit y Tomás Thomanssen por Bautista Ozcariz, Leonel Martínez por Franco Gutiérrez y Bautista Agudo Tomás Blas.

Amonestados: Patricio Barrionuevo y Diego Argonz en Nacional, y Tomás Blas en Villa

Resultado Tercera: Victoria de El Nacional 1 a 0

Boca Juniors 1 vs Olimpo 1

Formaciones:

Boca Juniors: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustín Macias, Carlos Ruschetti, Benjamín Agüero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Juan Cruz Chico, Gregorio Armesto; Mateo Gourriet; Franco Valentín Martínez. DT: Roberto Reino.

Olimpo: Agustín Ezama, Sebastián Allemma, Kevin Gauto, Mariano Santillán Lautaro Jiménez, Gino Romito, Tomás Dadomo, Cristian San Martín, Juan Esteban Santa Cruz, Mauro Rossi y Enzo Galabert. DT: Sergio Amestoy.

Goles: Lautaro Basterrica en Boca y Juan Esteban Santa Cruz en Olimpo

Incidencia: Expulsado Kevin Gauto en Olimpo

Resultado Tercera: Ganó Boca 3 a 1

Quilmes 2 vs Huracán Ciclista 2

Formaciones:

Quilmes: Natanael Anta; Román Fauquen, Franco Colonna, Kevin Cejas, Cristian Rodríguez; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Uriel Olivera, Mauricio Daloisio; Tomás Espinosa y Marcelo Infesta. DT: Martin Segovia.

Huracán Ciclista: Leandro Rodríguez; Mauro Ocampos, Julián Britos, Santiago Ontivero; Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Agustín Paradisi, Bautista Paradisi; Augusto Ontivero y Joaquín Arrachea. DT: Juan Carlos Bermegui.

Goles: Tomás Espinosa y Juan Sosa en Quilmes, en Ciclista Joaquín Arrachea y Augusto Ontivero.

Cambios: en Quilmes Alejandro Knudsen y Luis Di Croce por Mauricio Daloisio y Cristian Rodríguez, Cristian Espinal por Juan Sosa en Huracán Ciclista, Nicolas López e Ivo Rodríguez por Agustín y Bautista Paradisi, Patricio Rodríguez por Ramiro Arias.

Resultado Tercera: Victoria de Huracán Ciclista 1 a 0

Once Corazones 1 vs Echegoyen 1

Formaciones:

Once Corazones: Joaquín Alberca; Joaquín Ayesa, Franco Velázquez, Fernán Rodríguez, Joaquín Diaz; Federico Di Lorenzo, Julián Salas, Alejandro Cataldi, Julián Prieto; Mariano Müller y Leandro Rivera. DT: Gustavo Córdoba.

Echegoyen: Leonardo Seren; Agustín Roldan, Ezequiel Funes, Jeremías Funes, Alexis González; Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Máximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.

Goles: Federico Di Lorenzo en Once y de penal Axel Mink en Echegoyen

Resultado Tercera: Ganó Once 4 a 0

San Martin 0 vs Colegiales 1

Formaciones:

San Martin: Nicolas Bellusci; Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Blas Piscicelli, Alejandro Hiriart, Lautaro González, Noel Blanco; Cristian Varas y Luciano Silva. DT: Maximiliano Siervo.

Colegiales: Jorge Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aaron Cárdenas; Manuel Errozarena, Facundo Barbosa, Tomás Biera, Juan Ignacio Silva; Octavio Retamoso y Owen Toso. DT: Omar Espinal.

Gol de Tomás Biera en Colegiales.

Resultado Tercera: Victoria de Colegiales 2 a 0

Independencia 2 vs Huracán 1

Formaciones:

Independencia: Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez De Saravia, Christian Villar, Emmanuel Maglione; Facundo Ortolachipi, Manuel González, Tobías González, Gino Aberastegui; Agustín Quiroga y Luciano Duguine. DT: Guillermo Orsili.

Huracán: Marco Del Rio; Federico D’anunzio, Valentino Merlo, Tomas Bustos, Braian Uzidinger; Joaquín Gutiérrez, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca; Jean Henríquez, Joaquín Villar y Agustín Zubillaga. DT: Leonardo Gómez.

Goles: Mario Gijsberts y Agustín Quiroga en Independencia, y descontó Lautaro Domínguez.

Resultado Tercera: Empataron 1 a 1

Posiciones Primera: Villa Del Parque 6, Colegiales 6, Huracán Ciclista 4, Olimpo 4, San Martín 3, Independencia 3, Huracán 1, Once Corazones 1, Boca Juniors 1, Recreativo Echegoyen 1, Quilmes 1 y El Nacional 1.

Promedios: Boca Juniors 1,869, Huracán Ciclista 1,804, Huracán 1,760, Independencia 1,565, San Martín 1,500, Villa Del Parque 1,458, Quilmes 1,413, Colegiales 1,413, Olimpo 1,304, Echegoyen 1,108, El Nacional 1, 043 y Once Corazones 1,043.

Posiciones Tercera: Boca Juniors 6, Once Corazones 6, Independencia 4, El Nacional 4, Huracán Ciclista 3, Quilmes 3, Recreativo Echegoyen 3, Colegiales 3, Huracán 2, Villa Del Parque 0 y San Martín 0.

Próxima Fecha: Colegiales vs Once Corazones, Huracán vs San Martín, Villa Del Parque vs Independencia, Huracán Ciclista vs El Nacional, Olimpo vs Quilmes y Recreativo Echegoyen vs Boca Juniors.

Volver