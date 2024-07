Fútbol de Primera: Huracán Ciclista Campeón anticipado

Este domingo se jugó la 10ª fecha del Apertura de Primera División. Se consagró campeón Huracán Ciclista, cuando falta todavía una fecha para concluir el certamen, tras empatar con Once Corazones en dos goles.

También ganaron Claromecó, Huracán, El Nacional, Agrario y Boca Juniors.

Resultados:

Huracán Ciclista 2 – Once Corazones 2

En Gonzales Chaves, Huracán Ciclista se coronó Campeón a falta de una fecha para culminar el Apertura tras empatar en dos tantos por equipo ante Once Corazones.

Goles: para Ciclista Gómez y Augusto Ontivero y para Once Corazones Alejandro Piñero y Rivolta en contra de su valla.

Incidencias: expulsado en Once Corazones Emanuele.

Tercera: Huracán Ciclista 2 – Once Corazones 0.

El Nacional 3 – Quilmes 2

El Nacional, en el Antonio Mateo Catale, en un gran partido venció por 3 a 2 a Quilmes.

Goles: Alvarado (2) e Hidalgo para el Decano y Franco Gutiérrez y Tomás Espinosa para el Cervecero.

Tercera: El Nacional 4 – Quilmes 0.

Colegiales 0- Recreativo Claromecó 1

El Recre logró un triunfazo en cancha de Colegiales al vencerlo por 1 a 0.

Gol: Fantino Peralta.

Tercera: Colegiales 4 – Recreativo Claromecó 3.

Olimpo 1 – Huracán 3

Huracán se llevó un gran triunfo de visitante al derrotar a Olimpo 3 a 1.

Goles: para el Globo, Oliver, Marchetti y Barroca y para el local Gauto.

Tercera: Olimpo 0 – Huracán 1.

Agrario 2 – Deportivo Independencia 0

En el Diego Armando Maradona Agrario logró su primer triunfo del torneo al vencer al Ventarrón 2 a 0.

Goles: Leonel Tries.

Incidencias: expulsado en Agrario Paganelli.

Tercera: Agrario 2 – Deportivo Independencia 0.

Recreativo Echegoyen 1 – Boca Juniors 2

El Xeneize se trajo un gran triunfo desde San Francisco de Bellocq al vencer al local 2 a 1.

Goles: Gonzalo Franco 2 (uno de penal) y Müller para el local.

Tercera: Recreativo Echegoyen 1 – Boca Juniors 1.

Posiciones Primera:

Huracán Ciclista 22 (Campeón)

Once Corazones 18

Huracán 18

El Nacional 17

Olimpo 12

Colegiales 12

Independencia 12

Boca Juniors 12

Recreativo Claromecó 11

Recreativo Echegoyen 11

Quilmes 10

Agrario 8

Posiciones Tercera:

Agrario 21

Huracán 17

Boca Junior 17

Colegiales 17

Independencia 14

El Nacional 13

Quilmes 12

Olimpo 12

Ciclista 12

Once Corazones 11

Echegoyen 9

Claromecó 5

Promedios:

Huracán 1,982

H. Ciclista 1,655

Independencia 1,543

El Nacional 1,534

Once Corazones 1,362

Olimpo 1,327

Agrario 1,352

Boca Juniors 1 293

Quilmes 1, 275

Colegiales 1,224

Echegoyen 1,185

Claromecó 1,100

Próxima fecha, última:

Huracán – Agrario

Quilmes – Olimpo

Deportivo Independencia – Colegiales

Once Corazones – El Nacional

Recreativo Claromecó – Recreativo Echegoyen

