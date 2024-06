Fútbol de primera: Huracán Ciclista, invicto y único puntero

17 junio, 2024

Se jugó la sexta fecha del Torneo de Apertura de Primera División. Ganaron Ciclista, El Nacional, Once Corazones, Independencia, y Olimpo. Empataron Boca y Huracán.

Resultados:

Huracán Ciclista 1 – Colegiales 0

En Chaves, el puntero Ciclista ganó y sigue invicto en el torneo.

Gol: Joaquín Villar.

Tercera: Huracán Ciclista 0 – Colegiales 1.

Boca 1 – Huracán 1

En la cancha de Boca, el local y Huracán empataron 1 a 1.

Goles: Juan Marchetti para Huracán y Gonzalo Franco para los Xeneizes.

Tercera: Boca 1 -Huracán 0.

El Nacional 2 -Agrario 1

En Antonio Mateo Catale, El Nacional el local recibió a Agrario y lo venció por 2 a 1, en un gran triunfo que lo pone segundo en el apertura.

Goles: Henríquez y Alvarado para el Decano y Tries para Agrario.

Incidencias: Ces le contuvo un penal a Tries.

Tercera: El Nacional 1 -Agrario 1.

Olimpo 2 – Claromecó 0

En el complejo, Olimpo le ganó a Claromecó por 2 a 0, logrando tres puntos de oro.

Goles: Bálsamo y González.

Tercera: Olimpo 2 – Claromecó 2.

Once Corazones 4 – Quilmes 0

En Indio Rico, y con el debut de Cacho Córdoba como técnico de Once Corazones, el local goleó a Quilmes por 4 a 0.

Goles: Rivera (2), Julián Prieto y Regalado.

Incidencias: en Quilmes expulsado Gastón Di Croce y en Once Corazones Alejandro Piñero.

Tercera: Once Corazones 1 – Quilmes 2.

Echegoyen 0 – Independencia 2

En Bellocq, Recreativo Echegoyen tuvo una dura derrota ante Independencia y perdió 2 a 0.

Goles: Aberastegui y González Oliver para los chavenses.

Incidencias: Expulsado Retamoso en Independencia.

Tercera: Echegoyen 0 – Independencia 0.

Posiciones Primera: Huracán Ciclista14, Once Corazones y El Nacional 10, Huracán* 9, Colegiales e Independencia 8, Echegoyen y Quilmes 7, Boca y Olimpo 6, Agrario y Claromecó* 4.

*tienen un partido suspendido, que se completa el próximo jueves.

Posiciones Tercera: Colegiales 11, El Nacional 10, Agrario 9, Olimpo, Echegoyen, Quilmes y Huracán 8, Independencia y Boca 7, Claromecó, Huracán Ciclista y Once Corazones 5.

Promedios: Huracán 2,000, H. Ciclista 1,629, Independencia 1, 555, El nacional 1,518, Agrario 1,400, Quilmes, Once Corazones, y Olimpo 1,314, Boca Junior 1, 277, Colegiales 1,240, Echegoyen 1, 203 y Claromeco 0,800.

Próxima fecha, séptima:

Colegiales – El Nacional

Huracán -Echegoyen

Quilmes- Boca Junior

Agrario – Olimpo

Independencia – Huracán Ciclista

Claromecó – Once Corazones

