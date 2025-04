Fútbol de Primera: Huracán Ciclista único puntero del Apertura

6 abril, 2025 85

Con los triunfos de El Nacional, Olimpo, Alumni y Huracán Ciclista, este domingo se jugó la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol de Primera división de la Liga Regional Tresarroyense.

Resultados:

Boca Juniors 0 –Colegiales 0

En el clásico de barrio el Xeneize y el Escolar no se sacaron ventaja y empataron 0 a 0.

Incidencias: Expulsado en Boca Juniors Juan Cruz Chico.

Tercera: Boca Juniors 3 –Colegiales 2.

Huracán 1 – Deportivo Independencia 1

En el Bottino el Globo y el Ventarrón empataron 1 a 1.

Antes del encuentro, la actual comisión directiva de Huracán le hizo un homenaje a Mauro Zanel, quien se retiró del fútbol finalizado el Torneo pasado, representando a la institución durante más de una década.

Se le hizo entrega a Zanel de la camiseta utilizada en el Nacional B.

Goles: Agustín Zubillaga para Huracán y Manuel González para Deportivo Independencia.

Incidencias: Expulsado Retamoso en Deportivo Independencia.

Tercera: Huracán 0 – Deportivo Independencia 2.

El Nacional 2 – Quilmes 1

En el Catale, El Nacional logró un triunfo importantísimo en el clásico y venció a Quilmes 2 a 1.

Goles: Hidalgo y Granero para El Nacional y Colonna para Quilmes de penal.

Incidencias: Expulsados, en Quilmes, Sosa y Colonna.

Tercera: El Nacional 1 –Quilmes 3.

Huracán Ciclista 3 –Villa Del Parque 0

En Gonzales Chaves, Huracán Ciclista derrotó a Villa del Parque 3 a 0, y es único puntero.

Goles: Cejas – en contra -, Arrachea y Rodríguez.

Tercera: Huracán Ciclista 0 –Villa Del Parque 2.

Once Corazones 0 – Alumni 2

Gran triunfo de Alumni en Indio Rico. Le ganó a Once Corazones 2 a 0.

Goles: Volonté y Chiachio.

Incidencias:

Tercera: Once Corazones 1– Alumni 0

Recreativo Echegoyen 1 –Olimpo 5

Olimpo en su visita a San Francisco, goleó a Recreativo Echegoyen por 5 a 1.

Goles: Elizondo de penal, Sallago, González, Allema y Silva para Olimpo y Mink para Recreativo Echegoyen.

Incidencias: Expulsados en Olimpo el arquero Ezama , Urbistondo y en Recreativo Echegoyen, Roldán.

Tercera: Recreativo Echegoyen 2 –Olimpo 1.

Posiciones Primera:

Huracán Ciclista 6

Deportivo Independencia 4

Colegiales 4

Alumni 4

Huracán 4

El Nacional 3

Quilmes 3

Olimpo 3

Boca Juniors 2

Villa Del Parque 0

Once Corazones 0

Recreativo Echegoyen 0

Posiciones Tercera:

Recreativo Echegoyen 6

Deportivo Independencia 6

Quilmes 4

Once Corazones 4

Alumni 3

Huracán 3

Huracán Ciclista 3

Boca Juniors 3

Villa del Parque 3

Once Corazones 0

Olimpo 0

El Nacional 0

Colegiales 0

Promedios:

Huracán 2,020

Alumni 2,000

Huracán Ciclista 1,895

Deportivo Independencia 1,541

Quilmes 1,479

Boca Juniors 1,375

Olimpo 1,312

Colegiales 1,291

El Nacional 1,270

Once Corazones 1,250

Recreativo Echegoyen 1,145

Villa del Parque 0,000

Próxima fecha, 3ª:

Quilmes –Huracán Ciclista

Alumni –El Nacional

Colegiales –Once Corazones

Olimpo –Boca Juniors

Deportivo Independencia –Recreativo Echegoyen

Villa del Parque –Huracán

