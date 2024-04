Fútbol de Primera: Huracán se quedó con el clásico en el Bottino

7 abril, 2024

Este domingo se disputaron los encuentros correspondientes a la tercera fecha del Preparación de Fútbol de Primera División.

Con transmisión de LU 24, el clásico entre Huracán y Quilmes quedó para el local en el estadio Roberto L. Bottino, ganando el albo por la mínima diferencia con el gol de Gregorio Armesto a los 2 minutos de iniciado el encuentro.

Incidencias: Expulsado Marín en Quilmes.

Preliminar: ganó Huracán 2-0.

Otros resultados

Colegiales 2 – El Nacional 3

El Decano triunfó de visitante en el Victoriano Zubiri. Los goles: Jean Henríquez (2) y Agustín Barrionuevo de penal. Para el escolar convirtieron Retamoso y Tulú.

Incidencias: Retamoso erró un penal.

Preliminar: Ganó El Nacional 1-0.

Independencia 0 – Huracán Ciclista 1

Gol: Arrachea.

Preliminar: Empataron 1—1.

Agrario 1 – Boca 6

En De La Garma, Boca se trajo un abultado triunfo ante agrario por 6 a 1.

Los goles del Xeneize fueron de Mohuapé, Del Río, Franco Martínez, Cejas, San Román y Gonzalo Francos. Para Agrario, el descuento fue de Courtil.

Incidencias: Expulsados Lizarazu en Boca e Izquierdo en Agrario.

Preliminar: Ganó Boca 1-0.

Echegoyen 2 – Claromecó 0

En el clásico de la costa, Recreativo Echegoyen le ganó a Recreativo Claromecó por 2 a 0.

Goles: Mink y Maldonado.

Incidencias: Expulsado Maldonado en el celeste.

Preliminar: Ganó Echegoyen 1 -0.

Once Corazones 0 – Olimpo 0

En el Pasanante de Indio Rico, Once y Olimpo no se sacaron diferencias.

Incidencias: Expulsado Joaquín Alberca en el local.

Preliminar: Empataron 2-2.

Posiciones:

Zona Chaves: Huracán Ciclista 9, Huracán 7, Boca Junior 2, Quilmes 3, Independencia 2, Agrario 0.

Zona de la Costa: Echegoyen 7, Olimpo 5, El Nacional y Once Corazones 4, Colegiales 3, Claromecó 1.

Próxima fecha:

Zona Chaves: Quilmes-Independencia, Huracán Ciclista- Agrario, Boca Junior – Huracán.

Zona de la Costa: El Nacional – Echegoyen, Olimpo – Colegiales y Claromecó – Once Corazones.

