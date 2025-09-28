Fútbol de Primera: Luego del triunfo, Boca recibió la copa del Clausura

28 septiembre, 2025

Mas allá de ya haberse consagrado; Boca tenía un partido importante ante, su rival de la Final del Año, Huracán Ciclista. La fiesta fue completa ya que el Xeneize derrotó a su rival y tras el final del partido, procedieron a levantar la copa con una gran alegría.

La campaña del elenco Azul y Oro es para destacar, donde disputaron 10 encuentros (a falta de una jornada) y ganaron 9 con tal solo 1 empate. Además, suman 22 goles a favor y solo 5 en contra destacándose así desde el primer jugador hasta el último.

