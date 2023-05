Fútbol de Primera: mandan los chavenses

21 mayo, 2023

Se jugó la sexta fecha del Apertura de Primera División, que dejó dos punteros: Huracán Ciclista e Independencia.

Ciclista perdió el invicto en manos en Olimpo. El equipo tresarroyense le gano 1 a 0 con gol de Bálsamo.

En tercera fue triunfo del Aurinegro por 6 a 3.

En la Bombonerita, Boca perdió con Independencia 2 a 1.

Los goles: Armesto de penal para el Xeneize, Tobías González por 2 para el Ventarrón.

Incidencia: Se fue expulsado Magagnini de la visita.

En tercera, triunfo chavense por 1 a 0.

Echegoyen de visitante le ganó a Once Corazones 1 a 0 con gol de Moreno.

Incidencia: se fueron expulsados Currual y Moreno de la visita.

En tercera ganó el Recreativo 6 a 0.

Garmense y Quilmes empataron 1 a 1 con goles de Tomás Espinosa para el Cervecero y Julián Del Río para el local.

En tercera, triunfo de Quilmes por 4 a 0.

En Cancha del Decano, empataron El Nacional y Colegiales 0 a 0.

Incidencia: expulsados Biera del escolar y P. Barrionuevo del local.

En tercera ganó el Decano 2 a 1.

En el Bottino, Huracán y Agrario empataron 0 a 0.

En tercera igualaron 3 a 3.

Libre: Villa del Parque.

Posiciones de primera: Huracán Ciclista e Independencia 13, Olimpo 11, Agrario 9, Colegiales y El Nacional 8, Huracán, Garmense, Boca y Echegoyen 6, Villa 5, Once Corazones 3, Quilmes 1.

Posiciones de tercera: Independencia 16, Agrario y Quilmes 12, El Nacional, Villa y Echegoyen 11, Huracán 6, Olimpo y Boca 5, Ciclista y Once Corazones 3, Garmense y Colegiales 1.

Promedios: Huracán 1,978 , Colegiales 1,744, El Nacional 1.666, Agrario 1,500 , Independencia 1.416, Boca 1.340 , Garmense 1.333, Ciclista 1,312 , Echegoyen 1.300 , Quilmes 1.275 , Once Corazones 1,270, Olimpo 1,217, Villa 1,148

Próxima fecha, séptima: Quilmes vs Once Corazones, Olimpo vs Garmense, Colegiales vs Huracán Ciclista, Independencia vs Villa del Parque, Agrario vs Boca, Echegoyen vs Huracán.

Libre: El Nacional.

Volver