Fútbol de Primera: Once, Independencia, Garmense y Ciclista, punteros

3 abril, 2022 Leido: 545

Comenzó este domingo el Torneo “Apertura” de Fútbol de Primera de la Liga Tresarroyense de Fútbol, el que tiene cuatro punteros, todos de la zona:

Boca –Olimpo

En la “Bombonerita” el local y Olimpo igualaron 1 a 1, el gol de Boca Armesto en el primer tiempo y para el aurinegro marcó el tandilense Bálsamo.

Preliminar: 1 a 1.

Garmense – El Nacional

En De la Garma, el local venció al decano 3 a1 con goles de Lúquez y Gómez en el primer tiempo. En el complemento, descontó Ascensión para El Nacional y en el final puso cifras definitivas Piñeiro para el verde.

Preliminar: Ganó El Nacional 1 a 0.

Ciclista – Quilmes

En Chaves, Huracán Ciclista batió al Cervecero por 3 a 2, en el primer período abrió la cuenta Pereyra para el globo chavense, empató Maldonado para Quilmes y desniveló D´ Alessandro para Ciclista. En el segundo tiempo nuevamente Pereyra puso el tercero para el albo, y descontó Alexis Prieto para Quilmes.

Preliminar: 0 a 0.

Huracán – Independencia

En el Bottino, Independencia se hizo fuerte y derrotó al Globo 1 a 0, con gol de Sosa convertido en el segundo tiempo.

Preliminar: Ganó Huracán 2 a 0.

Villa –Once Corazones

En el bosque, la visita derrotó a Villa por 3 a 2 con triplete de Leo Rivera, los tres de cabeza. Dos en el primer tiempo y uno en el segundo período. En el primer tiempo Goñi había empatado para Villa y en el complemento Marchetti había establecido el 2 a 2.

Incidencias: Fue expulsado Felipe Julián en Villa, a poco del final.

Preliminar: Villa 1 –Once 2.

Unión – Colegiales

En el “Posse” en un discreto partido, igualaron en cero el Tatengue y el escolar.

Incidencias: En el segundo tiempo fueron Expulsados el Técnico Maxi Natalicchio en Unión y Agustín Barrionuevo en Colegiales. Preliminar: ganó Unión 1 a 0.

Libre: Echegoyen.

Posiciones de Primera: Garmense, Once, Independencia y Ciclista 3, Olimpo, Boca, Colegiales y Unión 1, Villa, Quilmes, El Nacional, Huracán y Echegoyen 0.

Posiciones Tercera: Huracán, Unión,El Nacional y Once Corazones 3, Boca, Olimpo, Ciclista y Quilmes 1, Villa, Colegiales, Garmense, Independencia y Echegoyen 0.

Próxima Fecha: 2ª del Apertura: Quilmes vs. Echegoyen, Colegiales vs. Ciclista, El Nacional vs. Villa, Olimpo vs. Garmense, Once vs. Unión e Independencia vs. Boca.

Libre: Huracán.

