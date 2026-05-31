Fútbol de primera posibles formaciones y previas

31 mayo, 2026 63

Este domingo desde las 15:30 se completa la 7° fecha del torneo de Primera, estas son las probables formaciones y previas de cada partido.

Villa Del Parque – Huracán

En el Bosque villense, Huracán buscará cortar el invicto del equipo dirigido por la dupla, la Verde Azulada va por los tres puntos para mantener una corta distancia con Colegiales.

Probable Villa: Facundo Charmelo, Silvio Vedda, Emiliano Cortes, Jesus Espinal, Santiago Fernandez; Joaquin Rodriguez, Mirko Suhit, Tomás Blas; Bautista Ozcariz; Sebastian Fuertes y Franco Gutierrez. DT: Eduardo Anzarda y Cristian Luquez.

Probables Huracán: Marca Del Río; Federico D’annunzio, Thomas ruso, Tomás Bustos, Braian Uzidinger; Juan Martín Cicioli, Lautaro Domínguez, Lautaro Espindola; Jean Henríquez, Emanuel Vega y Joaquín Villar. DT: Leonardo Gómez.

Boca Juniors – San Martín

En la Bombonerita, el Xeneize espera por el Santo, en un partido de equipos necesitados por sumar de a tres, San Martín pelea el descenso y por su parte, Boca buscará la victoria que le permita enderezar el rumbo.

Probable Boca: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Armando Lizarazu, Agustín Aja, Benjamín Aguero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mohuape, Gregorio Armesto, Nahuel Debliger; Franco Valentín Martínez y Mateo Gourriet. DT: Roberto Reino.

Probable San Martín: Dylan Milano; Franco Molina, Ivan Bonini, Benjamín Oses, Francisco Calvo; Leandro Mozo, Santiago Schifini, Lautaro González, Blas Piscicelli; Alexis Díaz y Cristian Varas. DT: Maximiliano Siervo

Quilmes – Independencia

El Cervecero y el Ventarrón tuvieron un mal arranque ambos se quedaron sin sus entrenadores, por su parte Quilmes quiere sumar de a tres para alejarse de la zona roja pensando en el próximo año e Independencia necesita ganar para salir de la mala racha.

Probable Quilmes: Natanael Anta; Agustin Arenas, Franco Colonna, Kevin Cejas, Cristian Rodriguez; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Uriel Olivera, Mauricio Daloisio; Tomás Espinosa y Marcelo Infesta. DT: Rubén Julian.

Probable Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez de Saravia, Cristian Villar, Bautista Arrachea; Gino Aberastegui, Manuel González, Luca Tavernini, Bautista Rodríguez; Tobiás González y Lautaro Sosa. DT Interino: Mariano López.

Huracán Ciclista – Colegiales

En Chaves, el Globo espera por el Escolar ambos buscarán la victoria Colegiales para no perderle pisada a Villa y Huracán para continuar prendido en los primeros puestos del campeonato.

Probable Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Julian Britos, Santiago Ontivero, Maximiliano Tavieres; Facundo Gomez, Ramiro Arias, Agustin Paradisi, Bautista Paradisi; Joaquin Arrachea y Augusto Ontivero. DT: Juan Carlos Bermegui.

Probable Colegiales: Javier Alonso; Juan Ignacio Marchetti, Diego Sanabria, Ezequiel Coronel, Aaron Cardenas; Tomás Biera, Agustín Barrionuevo, Facundo Barbosa; Pedro Montero, Owen Toso y Octavio Retamoso. DT: Omar Espinal.

Recreativo Echegoyen – El Nacional

En Bellocq, El Decano quiere continuar estirando su buena racha, enfrente el siempre difícil Echegoyen buscará cortar el buen andar del equipo dirigido por Viana Beledo.

Probable Echegoyen: Leonardo Seren; Juan Roldan, Jeremías Funes, Alan Vester, Alexis González; Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Maximo González; Axel Mink, Santiago Espinosa y Facundo Franceschetti. DT: Fabian Sánchez.

Probable El Nacional: Axel Mendoza; Gastón Gasaneo, Simón Ascensión, Diego Argonza, Roni Daguerre; Bruno Mosto, Matiás Jalil, Alejo San Román; Franco Ozan, Agustín Barrionuevo y Javier Elizondo. DT: Bruno Viana Beledo.

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