Fútbol de Primera: Postergado El Nacional – Villa del Parque

8 noviembre, 2025 15

Este sábado se postergó el partido que debían disputar El Nacional y Villa del Parque por la tercera fecha del Torneo Carlos Mastrángelo. El estado del Catale tras la lluvia impidió el inicio del encuentro que hasta ahora no tiene un nuevo día asignado.

La fecha continúa este domingo a partir de las 13:45 en Indio Rico con el partido entre once Corazones y Colegiales. Impartirá Justicia, Matías Vidal.

Cierra el lunes con Olimpo y Boca Juniors en el complejo Aurinegro, a las 20:00, con el arbitraje Luis Matallán.

Libre: Huracán

Volver