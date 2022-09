Fútbol de Primera: Quilmes es el nuevo puntero

4 septiembre, 2022 Leido: 648

Este domingo, se disputó la 6ª fecha del Clausura y el Cervecero logró triunfar en el complejo ante el puntero, El Nacional, por 2 a 0 y manda solo en la cima. El Decano y Ciclista son escoltas. Los resultados son los siguientes:

Quilmes 2- El Nacional 0

En el complejo Orfel Fontán, Quilmes venció al Decano por 2 a 0 y es nuevo líder en la tabla. Los goles cerveceros, Zaragoza y Juárez.

Incidencias: expulsado Prieto (Quilmes).

Preliminar: empate 0 a 0.

Villa 2 – Boca 0

En el bosque, Villa batió a Boca por 2 a 0 con los goles de Marchetti y Franco Gutiérrez.

Incidencias: Expulsado Barbosa (V).

Preliminar: ganó Villa 2 a 1.

Colegiales 2 – Once Corazones 0

En el Zubiri, el Escolar le ganó a Once con los goles de Espinal y Raimondi.

Incidencias: expulsado Alberca, DT de Once.

Preliminar: empate 0 a 0.

Echegoyen 3 – Olimpo 1

En San Francisco, el local dio vuelta el partido y le ganó a Olimpo 3 a 1. Los goles del vencedor, Moreno, Mink y Aroza. El gol aurinegro, Ibarlucía.

Incidencias: Merlo le atajó un penal a Di Rocco de Olimpo.

Preliminar: ganó Olimpo 1 a 0.

Unión 1 – Huracán 1

En el Luis Pose, el Tatengue y el Globo empataron en un gol. Para el local convirtió Salomón y Elizondo empató sobre el final para la visita.

Incidencias: expulsado el “Facha” Di Croce (U).

Preliminar: empate 1 a 1.

Ciclista 1 – Independencia 0

En Chaves, el Globo local se adueñó del clásico al vencer a Independencia por 1 a 0 con el gol de Villar y dejó complicado al Ventarrón en zona de descenso.

Preliminar: ganó Ciclista 2 a 0.

Libre: Garmense.

Posiciones en Primera: Quilmes 12, El Nacional y Ciclista 11, Once Corazones 10, Huracán y Boca 9, Echegoyen 8, Villa 7, Independencia y Garmense 5, Colegiales 4, Unión y Olimpo 3.

Posiciones en Tercera: Ciclista 16, Olimpo y Villa 13, Once 9, Independencia, Echegoyen y Boca 7, Unión 6, Quilmes y Colegiales 5, Huracán 4, Garmense 3.

Promedios: Huracán 2,000; El Nacional 1,732; Colegiales 1,654; Quilmes 1,611; Echegoyen y Garmense 1,411; Ciclista 1,339; Once 1,285; Boca 1,254; Olimpo 1,125; Independencia y Unión 1,000; y Villa 0,947.

Próxima fecha: 7ª, Garmense – Villa, Boca – Unión, Huracán – Ciclista, Independencia – Echegoyen, El Nacional – Colegiales y Olimpo – Quilmes.

Libre: Once Corazones.

