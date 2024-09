Fútbol de Primera: Quilmes ganó y es el nuevo líder

15 septiembre, 2024 4

Este domingo se jugó la 7ª fecha del Torneo Clausura de Primera división de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. Ganaron Quilmes, Colegiales, Huracán, Olimpo y Once Corazones. Fue empate el clásico chavense, Huracán Ciclista y Deportivo Independencia.

Resultados:

Boca Junior 1 – Quilmes 3

Quilmes logró un triunfazo de visitante sobre Boca Junior por 3 a 1 y es el nuevo puntero del Torneo Clausura.

Goles: Gutiérrez, Colonna y Espinosa para Quilmes y Franco – de penal – para Boca Junior.

Incidencias: expulsado Coronel de Quilmes.

Tercera: Boca Junior 1 – Quilmes 0.

El Nacional 0 – Colegiales 1

Colegiales se llevó del Antonio Mateo Catale tres puntos de oro al vencer a El Nacional por 1 a 0.

Gol: Tublu.

Incidencias: Expulsado en El Nacional P. Barrionuevo.

Tercera: El Nacional 0 – Colegiales 1.

Olimpo 1 – Agrario 0

Olimpo en su cancha derrotó a Agrario, que se cae cada vez más en los promedios de descenso y sumó 3 puntos vitales.

Gol: García

Tercera: Olimpo 1 – Agrario 1.

Huracán Ciclista 0 – Deportivo Independencia 0

El clásico Chavense fue empate en 0, entre Huracán Ciclista y Deportivo Independencia.

Incidencias: Expulsado, en Huracán Ciclista, Rivolta.

Tercera: Huracán Ciclista 3 – Deportivo Independencia 1.

Once Corazones 1 – Recreativo Claromecó 0

Once Corazones se repuso del traspié con Quilmes y le ganó en el Pasanante a Recreativo Claromecó por 1 a 0 con promedios que lo acercan cada vez más a la zona de descenso.

Gol: Fauquen.

Tercera: Once Corazones 4 – Recreativo Claromecó 0.

Recreativo Echegoyen 0 -Huracán 2

El Globo se trajo un gran triunfo de San Francisco de Bellocq y le ganó por 2 a 0 a Recreativo Echegoyen.

Goles: Franco Oliver (2).

Incidencias: Expulsado Bustos en Huracán.

Tercera: Recreativo Echegoyen 3 – Huracán 0.

Posiciones Primera:

Quilmes 15

Boca Junior 14

Huracán Ciclista 12

Colegiales 11

Once Corazones 11

Huracán 11

Recreativo Echegoyen 10

Deportivo Independencia 9

Olimpo 8

El Nacional 6

Recreativo Claromecó 5

Agrario 3

Posiciones Tercera:

Huracán 35

Boca Junior 33

Recreativo Echegoyen 29

Once Corazones 29

Agrario 28

Huracán Ciclista 28

Deportivo Independencia 24

Olimpo 24

Colegiales 24

Quilmes 19

El Nacional 15

Recreativo Claromecó 7

Promedios:

Huracán 1,954

Huracán Ciclista 1,651

Deportivo Independencia 1,484

El Nacional 1,454

Quilmes 1,393

Once Corazones 1,378

Boca Junior 1,363

Olimpo 1,287

Colegiales 1,257

Recreativo Echegoyen 1,242

Agrario 1,166

Recreativo Claromecó 0,888

Próxima fecha, 8ª:

Quilmes – Recreativo Echegoyen

Huracán – Huracán Ciclista

Colegiales – Olimpo

Once Corazones -Boca Junior

Deportivo Independencia – El Nacional

Recreativo Claromecó – Agrario

Volver