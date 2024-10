Fútbol de Primera: Quilmes ganó y mira a todos desde arriba

6 octubre, 2024 0

Este domingo se disputó la 9ª fecha del Clausura de fútbol de Primera división.

Ganaron Quilmes – que es único puntero – , Boca Junior, Olimpo, Colegiales y Recreativo Echegoyen.

Síntesis:

Boca Junior 3 – Recreativo Claromecó 1

El Xeneize en su cancha logró un gran triunfo frente a Recreativo Echegoyen por 3 a 1, y no le pierde pisada al puntero Quilmes.

Goles: Franco, L. Sánchez y Martínez para Boca Junior y Pose – de penal – para Recreativo Claromecó.

Tercera: Boca Junior 3 – Recreativo Claromecó 0.

El Nacional 1 – Huracán 1

En el clásico más antiguo de la ciudad fue empate entre El Nacional y Huracán 1 a 1.

Goles: Barroca para Huracán y P. Barrionuevo para El Nacional.

Tercera: El Nacional 1 -Huracán 0.

Olimpo 4 – Deportivo Independencia 1

En su cancha Olimpo goleó a Deportivo Independencia por 4 a 1 y se salvó de todo.

Goles: San Martin (2) Romito y Balzamo para Olimpo y Quiroga para Deportivo Independencia.

Incidencias: Expulsado en Olimpo E. Urbistondo.

Tercera: Olimpo2 – Deportivo Independencia 1.

Huracán Ciclista 0 – Quilmes 1

El cervecero se impuso por la mínima a Ciclista en su cancha.

Gol: Sosa

Tercera: Huracán Ciclista 2 – Quilmes 1.

Agrario 0 – Colegiales 1

En el Diego Armando Maradona de Agrario, Colegiales se trajo un triunfazo para zafar del descenso y promoción, al vencer al local 1 a 0.

Gol: Retamoso

Tercera: Agrario 7 – Colegiales 1.

Recreativo Echegoyen 3 – Once Corazones 2

Echegoyen ganó un partido muy importante en Bellocq, ya que con el triunfo frente a Once Corazones por 3 a 2 se aseguró un año más en Primera

Goles: A. González(2) y Fuente para Recreativo Echegoyen. Colman Y Rivera para Once Corazones.

Tercera: Echegoyen 1 – Once Corazones 1.

Posiciones Primera:

Quilmes 21

Boca Junior 20

Huracán 15

Colegiales 15

Recreativo Echegoyen 13

Olimpo 12

Huracán Ciclista 12

Deportivo Independencia 12

Once Corazones 11

Recreativo Claromecó 8

El Nacional 7

Agrario 3

Posiciones Tercera:

Boca Junior 39

Huracán 36

Agrario 34

Huracán Ciclista 32

Recreativo Echegoyen 30

Once Corazones 30

Olimpo 28

Deportivo Independencia 27

Colegiales 25

Quilmes 22

El Nacional 18

Recreativo Claromecó 7

Promedios:

Huracán 1,955

Huracán Ciclista 1,602

Deportivo Independencia 1,485

Quilmes 1,441

El Nacional 1,426

Boca Junior 1,411

Once Corazones 1,338

Olimpo 1,308

Colegiales 1,279

Recreativo Echegoyen 1,250

Agrario 1,113

Recreativo Claromecó 0,990

Próxima fecha 10ª:

Quilmes – El Nacional

Huracán -Olimpo

Boca Junior-Recreativo Echegoyen

Once Corazones -Huracan Ciclista

Recreativo Claromeco – Colegiales

Deportivo Independencia – Agrario

Volver