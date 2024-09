Fútbol de Primera: Quilmes ganó y sigue siendo único puntero

Este domingo se jugó la 8ª fecha del Torneo Clausura de primera división de la Liga Regional Tresarroyense de fútbol.

Ganaron, Quilmes, Huracán, Deportivo Independencia, Boca Junior y Recreativo Claromecó.

Resultados:

Quilmes 2 – Recreativo Echegoyen 0

En Complejo Cervecero el local obtuvo un gran triunfo para seguir en lo mas alto de la punta y venció a Recreativo Echegoyen por 2 a 0.

Goles: Espinosa y Colonna.

Tercera: Quilmes 3 – Recreativo Echegoyen 1.

Huracán 3 – Huracán Ciclista 0

En el Bottino, en el duelo de globos el triunfo fue para el de Tres Arroyos que venció al de Chaves por 3 a 0.

Goles: Fossati, Marchetti y Armesto.

Tercera: Huracán 1 – Huracán Ciclista 1.

Colegiales 2 – Olimpo 2

En el Victoriano Zubiri, no se sacaron ventaja y fue empate entre Colegiales y Olimpo 2 a 2.

Goles: Elorza y Raimando para Colegiales y Romito y Martínez para Olimpo.

Tercera: Colegiales 0 – Olimpo 0.

Once Corazones 0-Boca Junior 4

Boca Junior no le pierde pisada a Quilmes y se trajo una goleada de Indio Rico y goleó a Once Corazones por 4 a 0.

Goles: Sánchez, Franco de penal, Banegas y J. Del Rio

Incidencias: expulsados Román Fuquen y Alberca de Once Corazones.

Tercera: Once Corazones 0 -Boca Junior 2.

Deportivo Independencia 1 – El Nacional 0

Deportivo Independencia en su cancha venció a El Nacional por 1 a 0.

Gol: Retamoso.

Incidencias: LLeral, arquero de Deportivo Independencia le atajó un penal a Agustìn Barrionuevo.

Se fue expulsado en El Nacional Agustín Barrionuevo.

Tercera: Deportivo Independencia 4 – El Nacional 0.

Recreativo Claromecó 2- Agrario 1

Recreativo Claromecó logró un triunfazo frente a un rival directo por el descenso, y en su cancha venció a Agrario 2 a 1.

Goles: Pose y Peralta para Recreativo Claromecó y Tries para Agrario.

Incidencias: Expulsado Yini de Agrario.

Tercera: Recreativo Claromecó 0 – Agrario 2.

Posiciones Primera:

Quilmes 18

Boca Junior 17

Huracán 14

Huracán Ciclista 12

Colegiales 12

Deportivo Independencia 12

Once Corazones 11

Recreativo Echegoyen 10

Olimpo 9

Recreativo Claromecó 8

El Nacional 6

Agrario 3

Posiciones Tercera:

Huracán 36

Boca Junior 36

Agrario 31

Huracán Ciclista 29

Recreativo Echegoyen 29

Once Corazones 29

Deportivo Independencia 27

Olimpo 25

Colegiales 25

Quilmes 22

El Nacional 15

Recreativo Claromecó 7

Promedios:

Huracán 1,970

Huracán Ciclista 1,626

Deportivo Independencia 1,507

El Nacional 1,432

Quilmes 1,417

Boca Junior 1,388

Once Corazones 1,358

Olimpo 1,283

Colegiales 1,253

Recreativo Echegoyen 1,223

Agrario 1,139

Recreativo Claromecó 1,000

Próxima fecha, 9ª :

El Nacional -Huracán

Huracán Ciclista – Quilmes

Agrario- Colegiales

Olimpo – Deportivo Independencia

Boca Junior – Recreativo Claromecó

Recreativo Echegoyen – Once Corazones

