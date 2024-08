Fútbol de primera: Quilmes, único puntero

4 agosto, 2024 2

Este domingo con los triunfos de El Nacional, Quilmes, Huracán Ciclista y Once Corazones se jugó la segunda fecha del torneo Clausura de fútbol de Primera división de la Liga Tresarroyense.

Resultados:

Olimpo 1

-Boca Junior 1

Olimpo recibió a Boca Juniors y no se sacaron ventaja empataron 1 a 1.

Goles: Mateo Martínez para el aurinegro y Allende para el Xeneize.

Incidencias: Expulsado Nahuel Cuevas de Boca Junior.

Tercera: Olimpo 1 -Boca Juniors 3.

El Nacional 2 -Recreativo Echegoyen 0

El Nacional en el Catale logró un gran triunfo sobre Recreativo Echegoyen por 2 a 0.

Goles: Agustín Barrionuevo – de penal – y Alvarado.

Incidencias: Expulsado Fuente en Recreativo Echegoyen.

Tercera: El Nacional 0 – Recreativo Echegoyen 2.

Colegiales 0 -Quilmes 3

Quilmes se llevó un triunfazo en cancha de Colegiales 3 a 0 y es único puntero.

Goles: Franco Gutiérrez (2) y Máximo Espinal

Incidencias: expulsado en Colegiales Diego Sanabria

Tercera: Colegiales 3 -Quilmes 2.

Recreativo Claromecó 0 -Huracán Ciclista 3

Huracán Ciclista, luego de sufrir una goleada frente a Recreativo Echegoyen volvió al triunfo al vencer a Recreativo Claromecó de visitante por 3 a 0.

Goles: Joaquín Arrachea 2 – uno de penal – y Joaquín Villar.

Tercera: Recreativo Claromecó 1 – Huracán Ciclista 4.

Agrario 1 -Once Corazones 2

De visitante, Once Corazones venció a Agrario en De La Garma por 2 a 1.

Goles: para Agrario, Tries – de penal -y para Once Corazones, Piñero y Regalado.

Tercera: Agrario 1 – Once Corazones 0.

Deportivo Independencia 0 – Huracán 0

En Chaves Deportivo Independencia y Huracán Empataron 0 a 0.

Tercera: Deportivo Independencia 1 – Huracán 2.

Posiciones Primera:

Quilmes 6

Once Corazones 4

Boca Junior 4

El Nacional 3

Recreativo Echegoyen 3

Huracán Ciclista 3

Colegiales 3

Olimpo 2

Deportivo Independencia 2

Huracán 1

Recreativo Claromecó 1

Agrario 0

Posiciones Tercera:

Huracán 26

Agrario 24

Boca Junior 24

Colegiales 21

Recreativo Echegoyen 18

Once Corazones 17

Huracán Ciclista 16

Deportivo Independencia 16

Quilmes 15

Olimpo 15

El Nacional 13

Recreativo Claromecó 6

Promedios:

Huracán 1,950

H. Ciclista 1,635

El Nacional 1,524

Deportivo Independencia 1,491

Once Corazones 1,377

Quilmes 1,360

Boca Junior 1,311

Olimpo 1,295

Agrario 1,243

Colegiales 1,229

Echegoyen 1,229

Claromecó 0,923

Próxima fecha:

Boca Juniors -Agrario

Huracán – Recreativo Claromecó

Quilmes -Deportivo Independencia

Huracán Ciclista – El Nacional

Recreativo Echegoyen – Olimpo

Once Corazones – Colegiales

Volver