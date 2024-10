Fútbol de Primera: Quilmes venció a El Nacional en el arranque de la fecha

11 octubre, 2024

Este viernes, con tres partidos,comenzó la 10ª fecha del Clausura de fútbol de Primera división de la Liga Regional Tresarroyense.

Quilmes le ganó el clásico a El Nacional y empataron Once Corazones y Huracán Ciclista.

Resultados:

Quilmes 2 – El Nacional 0

En su cancha Quilmes hizo los deberes y derrotó a El Nacional por 2 a 0. Ahora debe esperar que pasa el domingo con Boca Junior que, si no le gana a Recreativo Echegoyen, Quilmes será Campeón.

Goles: Sosa y Gutiérrez de Penal.

Incidencias: Expulsado en Quilmes Cristian Espinal

Tercera: Quilmes 4 – El Nacional 1.

Once Corazones 1 -Huracán Ciclista 1

En Indio Rico, en el Vicente Pasanante, empataron 1 a 1 Once Corazones y Huracán Ciclista.

Goles: Julián Prieto para Once Corazones y Augusto Ontivero para Huracán Ciclista.

Tercera: Once Corazones 4 -Huracán Ciclista 4.

Deportivo Independencia – Agrario completaron la jornada desde las 20:30.

El domingo juegan, en esta fecha desdoblada, Boca Junior – Recreativo Echegoyen y Recreativo Claromecó – Colegiales.

Cierra la décima el encuentro, el miércoles, entre Huracán –Olimpo, en cancha de El Nacional.

