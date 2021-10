Fútbol de Primera: Se completó la 5ª fecha del Oficial de Primera, ganaron Huracán y Villa

Se completó, esta tarde, la 5ª fecha del fútbol liguista de Primera, Huracán ganó el clásico ante Boca, y sigue puntero cómodo en la zona B. Villa es escolta a 6 puntos.

Huracán 2 vs. Boca 1

El “Globo” se quedó con el clásico en el Bottino frente a Boca por 2 a 1. En el primer tiempo convirtió, a los 9 minutos, Henríquez para Huracán y luego empató a los 42¨ Martinez para el “Xeneixe”. En el complemento, al finalizar los 45 minutos el segundo tiempo, Zubillaga le dio el triunfo al “Globo” para ser más puntero todavía. Tercera: Ganó Huracán 2 a 1.

Villa 2 vs. Garmense 0

En el “Bosque” los locales ganaron a los de De la Garma por 2 a 0, con goles de Franco Gutiérrez a los 18, y a los 33 del primer tiempo, para que Villa sea escolta. Preliminar: Ganó Villa 2 a 1.

Posiciones en Primera

Zona A: El Nacional 15, Colegiales 10, Once Corazones y Ciclista 8, Quilmes 5 y Unión 1.

Zona B: Huracán 16, Villa 10, Olimpo 9, Boca 8, Independencia 7 y Garmense 4.

Posiciones Tercera

Zona A: Once Corazones 13, Ciclista 12, Unión 7, El Nacional, Colegiales y Quilmes 5.

Zona B: Boca 13, Huracán y Villa 11, Independencia 9, Olimpo 5 y Garmense 1.

Próxima fecha, 2ª rueda.

Colegiales vs. El Nacional; Once Corazones vs. Unión; Quilmes vs. Ciclista; Villa vs. Boca; Olimpo vs. Garmense; Independencia vs. Huracán.

