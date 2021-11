Fútbol de Primera: Se disputó la “Fecha de Clásicos” El Nacional y Huracán continúan punteros

31 octubre, 2021 Leido: 626

Este domingo se jugó la 9° fecha del Oficial de Fútbol de Primera División, jornada de clásicos. El Nacional y Huracán continúan liderando sus respectivas zonas.



Resultados de la fecha

Independencia 1 vs. Ciclista 0

Gol de Tobías Gonzales (Independencia). Expulsado Dante Ramallo (Ciclista). Preliminar: ganó Independencia 2 a 1.

Once Corazones 1 vs. Garmense 2

Abrió el marcador Rivera para Once Corazones, empató Bautista del Río para Garmense, y desniveló el uruguayo Trasante con un gol olímpico. Preliminar: 0 a 0.

Quilmes 0 vs. Huracán 0

No hubo goles, en el segundo tiempo Coronel de Quilmes le atajó un penal a Henríquez de Huracán. Preliminar: ganó Huracán 2 a 0.

Colegiales 0 vs. Boca 0

No hubo goles en el clásico, pero Alonso de Colegiales le atajó un penal a Armesto de Boca. Fueron expulsados Sanabria (Colegiales) y Álvarez (Boca). Preliminar: 4 a 2 ganó el Xeneize.

Villa 0 vs. El Nacional 2

Goles en el segundo tiempo, San Román en contra y Otreras de penal para El Nacional. Fueron expulsados, en el primer tiempo, Sabatini de Villa, y en el segundo tiempo, Bustos de Villa y Agustín Barrionuevo de El Nacional. Preliminar: 1 a 1.

Olimpo 1 vs. Unión 0

El único gol del partido fue, en segundo tiempo, de Oscariz para Olimpo. Preliminar: Olimpo ganó 2 a 1.

Tabla de posiciones

Primera División

Zona A: El Nacional 22; Colegiales 15; Ciclista 14; Once Corazones 11; Quilmes 6 y Unión 1.

Zona B: Huracán 18; Villa 16; Independencia 14; Olimpo y Boca 12, y cierra Garmense con 10.

Tercera División

Zona A: Ciclista 16; Once Corazones 12; Colegiales 11; El Nacional 9; Unión 8 y Quilmes 6.

Zona B: Boca Juniors y Huracán 18; Villa 14; Independencia 13; Olimpo 12 y Garmense 3.

Próxima fecha: Independencia vs. Boca; El Nacional vs. Unión; Garmense vs. Huracán, Olimpo vs. Villa; Colegiales vs. Ciclista y Quilmes vs. Once Corazones.

Volver