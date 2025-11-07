Fútbol de Primera: Se juega la 3ª fecha del Mastrángelo

7 noviembre, 2025 0

Este fin de semana con distintos días y horarios se juega la tercera fecha del Torneo de Fútbol de Primera División Carlos Mastrángelo.

A partir de las 20:00 en el Catale disputan el clásico de barrio El Nacional y Villa del Parque. Dirige, Marcos Porras.

La fecha continúa el domingo a partir de las 13:45 en Indio Rico con el partido entre Once Corazones y Colegiales. Impartirá justicia, Matías Vidal.

Cierra el lunes con Olimpo y Boca Juniors en el complejo Aurinegro. Comenzará a las 20:00 y dirigirá Luis Matallan.

Libre: Huracán

Volver