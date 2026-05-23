Fútbol de Primera: Se juega la 6ª fecha
Con diferentes horarios debido a que se juega la final de la Liga Profesional entre River y Belgrano, se juega la sexta fecha del Torneo Apertura de Fútbol de Primera División.
Programación
A las 13:00 se van a enfrentar:
En Indio Rico, Once Corazones con Huracán Ciclista.
En Chaves, San Martin será anfitrión de Olimpo.
En el horario de las 13:30 juegan los siguientes partidos:
En el Zubiri, transmisión de LU 24, el escolta Colegiales recibe al puntero Villa del Parque.
En el Catale, el clásico El Nacional vs. Quilmes.
Huracán, en el Bottino, recibe a Echegoyen.
Independencia, en su cancha, enfrenta a Boca Jrs.