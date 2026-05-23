Fútbol de Primera: Se juega la 6ª fecha

23 mayo, 2026 0

Con diferentes horarios debido a que se juega la final de la Liga Profesional entre River y Belgrano, se juega la sexta fecha del Torneo Apertura de Fútbol de Primera División.

Programación

A las 13:00 se van a enfrentar:

En Indio Rico, Once Corazones con Huracán Ciclista.

En Chaves, San Martin será anfitrión de Olimpo.

En el horario de las 13:30 juegan los siguientes partidos:

En el Zubiri, transmisión de LU 24, el escolta Colegiales recibe al puntero Villa del Parque.

En el Catale, el clásico El Nacional vs. Quilmes.

Huracán, en el Bottino, recibe a Echegoyen.

Independencia, en su cancha, enfrenta a Boca Jrs.

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