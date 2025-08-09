Fútbol de Primera: Se juega la 7ª fecha del Clausura

9 agosto, 2025 0

Este domingo se juega la séptima fecha del Torneo Clausura de fútbol de Primera División.

En la cancha de Boca el puntero e invicto va a recibir a Villa del Parque, con transmisión de LU 24. Dirige Luis Matallán.

En el Antonio Mateo Catale se disputa el clásico más añejo de nuestro fútbol, entre El Nacional y Huracán. Será árbitro Maite Otaegui.

Quilmes en su cancha recibe a Olimpo. Impartirá justicia, Miguel Rossi.

En Chaves se juega el clásico de la ciudad entre Huracán Ciclista frente a Deportivo Independencia. Dirige una terna de Bahía Blanca.

Alumni en Orense será anfitrión de Colegiales. Será juez del partido Marcial Frelis.

En San Francisco de Bellocq, se enfrentan dos necesitados: Recreativo Echegoyen y Once Corazones. Dirige una terna bahiense.

Volver